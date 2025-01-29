Fenerbahçe’nin yıldızı Alexander Djiku’dan 2 teklife ret!

Djiku'nun hem Fenerbahçe'de mutlu olduğu hem de teknik direktör José Mourinho'nun ayrılmasını istemediği için bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Deneyimli oyuncunun, defans hattına yapılan takviyelere rağmen takımda kalmayı tercih ettiği ve forma rekabetine girmek istediği ifade edildi.