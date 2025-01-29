Fenerbahçe’nin yıldızı Alexander Djiku’dan 2 teklife ret!

Djiku'nun hem Fenerbahçe'de mutlu olduğu hem de teknik direktör José Mourinho'nun ayrılmasını istemediği için bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Deneyimli oyuncunun, defans hattına yapılan takviyelere rağmen takımda kalmayı tercih ettiği ve forma rekabetine girmek istediği ifade edildi.
Alexander Djiku (AA)
SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Alexander Djiku, skor katkısı sağlayamazken, 6 sarı kart gördü. Tecrübeli savunmacının, 2026 yılına kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi var.
Alexander Djiku (AA)
BEDELSİZ GELDİ
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadarosuna kattığı Alexander Djiku, Strasbourg'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak imza atmıştı. Ganalı yıldız gelecek sezonun ortasına kadar satılması halinde para da kazandıracak.