Yeni maaşlar ne olacak? Emekliye, emekli memura % 12.28 - % 20.5 zam hesabı! SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Faruk Erdem, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefini %31 ile %33 bandına çekmesi üzerine, bu iki senaryoya göre tüm maaş gruplarının alacağı zam oranlarını ve yeni maaşları hesapladı. Erdem'e göre, 2026 Ocak zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13 ile %14 arasında, memur ve memur emeklileri için ise %18 ile %20 arasında kesinleşecek gibi görünüyor.