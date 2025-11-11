Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeni maaşlar ne olacak? Emekliye, emekli memura % 12.28 - % 20.5 zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'luya refah payı hesabı

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek kritik verilere kilitlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, zam oranları için iki güçlü senaryoyu beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:32
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de canlı yayında yaptığı analizle Merkez Bankası'nın %31 ile %33 arasındaki yeni tahminine göre tüm maaş gruplarının alacağı net zammı ve en düşük emekli/memur maaşının ne kadar olacağını tek tek hesapladı. İşte Temmuz-Aralık enflasyon verileri ışığında SSK/Bağ-Kur ve memur maaşlarında beklenen o çarpıcı zam tablosu!

Memur ve emeklilerin maaş artışları, yılda iki kez, Temmuz ve Ocak aylarında, son 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranına göre belirleniyor. Kasım ayına girerken, 4 aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) kesinleşmiş enflasyon rakamı 10.25 olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl belirleyici olan, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileri.

Faruk Erdem, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefini %31 ile %33 bandına çekmesi üzerine, bu iki senaryoya göre tüm maaş gruplarının alacağı zam oranlarını ve yeni maaşları hesapladı. Erdem'e göre, 2026 Ocak zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13 ile %14 arasında, memur ve memur emeklileri için ise %18 ile %20 arasında kesinleşecek gibi görünüyor.

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisi İçin 6 Aylık Enflasyon Tahmini

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın iki tahmini üzerinden yaptığı hesaplamayı şu şekilde özetledi:

Merkez Bankası Yıl Sonu Tahmini 6 Aylık Enflasyon Oranı (Temmuz-Aralık) SSK & Bağ-Kur Emekli Zammı
Yüzde 31 (En Alt Senaryo) %12.28 %12.28
Yüzde 33 (En Üst Senaryo) %13.99 %13.99
Memur ve Memur Emeklileri İçin Enflasyon Farkı ve Toplu Sözleşme Zammı

Memur ve memur emeklileri, %11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 6 aylık enflasyonun %8'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar.

Merkez Bankası Tahmini 6 Aylık Enflasyon Oranı Enflasyon Farkı Puanı Toplam Zam Oranı (%11 TS + Fark)
Yüzde 31 %12.28 6.93 puan %18.7
Yüzde 33 %13.99 8.56 puan %20.5