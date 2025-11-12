VERİ GELDİ: Emekli ve memura 2026 Ocak zammı için iki senaryo! SSK, Bağ-Kur’a refah payı! Zam hesabı: %12,28 mi, %20,5 mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın iki tahmini üzerinden yaptığı hesaplamayı şu şekilde özetledi:
|Merkez Bankası Yıl Sonu Tahmini
|6 Aylık Enflasyon Oranı (Temmuz-Aralık)
|SSK & Bağ-Kur Emekli Zammı
|Yüzde 31 (En Alt Senaryo)
|%12.28
|%12.28
|Yüzde 33 (En Üst Senaryo)
|%13.99
|%13.99
Memur ve memur emeklileri, %11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 6 aylık enflasyonun %8'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar.
|Merkez Bankası Tahmini
|6 Aylık Enflasyon Oranı
|Enflasyon Farkı Puanı
|Toplam Zam Oranı (%11 TS + Fark)
|Yüzde 31
|%12.28
|6.93 puan
|%18.7
|Yüzde 33
|%13.99
|8.56 puan
|%20.5