Kadraj Galeri Kadraj İkon VERİ GELDİ: Emekli ve memura 2026 Ocak zammı için iki senaryo! SSK, Bağ-Kur'a refah payı! Zam hesabı: %12,28 mi, %20,5 mi?

Milyonların gözü TCMB'nin açıkladığı yıl sonu enflasyon hedefine çevrildi. Bu kritik veri, 2026 Ocak ayında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cebine girecek zammın alt limitini belirledi. Piyasa enflasyon beklentisi ile hükümetin 'refah payı' hamlesi birleşince masada iki dev senaryo oluştu. %12,28'lik zorunlu zam mı, yoksa %20,5'i aşan refah paylı büyük zam mı? İşte SSK ve Bağ-Kur'luları ilgilendiren o kritik hesaplamaların tüm detayları!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:01
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de canlı yayında yaptığı analizle Merkez Bankası'nın %31 ile %33 arasındaki yeni tahminine göre tüm maaş gruplarının alacağı net zammı ve en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olacağını tek tek hesapladı. İşte Temmuz-Aralık enflasyon verileri ışığında SSK/Bağ-Kur ve memur maaşlarında beklenen o zam tablosu!

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun 2026 yılının ilk yarısındaki mali durumunu belirleyecek kritik geri sayım resmen başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) revize edilen yıl sonu enflasyon tahmini, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammının alt sınırını netleştirdi. Kasım ayına girilmesiyle birlikte altı aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon verileri üzerinden yapılacak zam hesabı şimdiden iki farklı ve güçlü senaryoya işaret ediyor.

Memur ve emeklilerin maaş artışları, yılda iki kez, Temmuz ve Ocak aylarında, son 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranına göre belirleniyor. Kasım ayına girerken, 4 aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) kesinleşmiş enflasyon rakamı 10.25 olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl belirleyici olan, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileri.

Faruk Erdem, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefini %31 ile %33 bandına çekmesi üzerine, bu iki senaryoya göre tüm maaş gruplarının alacağı zam oranlarını ve yeni maaşları hesapladı. Erdem'e göre, 2026 Ocak zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13 ile %14 arasında, memur ve memur emeklileri için ise %18 ile %20 arasında kesinleşecek gibi görünüyor.

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisi İçin 6 Aylık Enflasyon Tahmini

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın iki tahmini üzerinden yaptığı hesaplamayı şu şekilde özetledi:

Merkez Bankası Yıl Sonu Tahmini 6 Aylık Enflasyon Oranı (Temmuz-Aralık) SSK & Bağ-Kur Emekli Zammı
Yüzde 31 (En Alt Senaryo) %12.28 %12.28
Yüzde 33 (En Üst Senaryo) %13.99 %13.99
Memur ve Memur Emeklileri İçin Enflasyon Farkı ve Toplu Sözleşme Zammı

Memur ve memur emeklileri, %11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 6 aylık enflasyonun %8'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar.

Merkez Bankası Tahmini 6 Aylık Enflasyon Oranı Enflasyon Farkı Puanı Toplam Zam Oranı (%11 TS + Fark)
Yüzde 31 %12.28 6.93 puan %18.7
Yüzde 33 %13.99 8.56 puan %20.5