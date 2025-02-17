Uzun yaşam için bitkisel diyet! Bilim açıkladı: 6 güçlü besin sağlığınızı destekliyor

Bitkisel temelli bir diyet doğru şekilde uygulandığında sağlığı iyileştirebilir ve ömrü uzatabilir. New York Post'ta yer alan habere göre, Dr. Luigi Fontana bitkisel temelli yemeklerin sağlık ve uzun ömür üzerinde nasıl olumlu etkiler yarattığını anlatıyor.