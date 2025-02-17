Muğla’da korkunç sır 41 yıl sonra ortaya çıktı! Babası sandığı kişi meğer gerçek babasının katiliymiş...

Konu ile ilgili konuşan avukat Varol Turbay, "Bu davada ilk alınan örneklerden yeterli DNA verisi çoğaltılamadığı için biyolojik babanın mezarını ikinci kez açarak örnek aldık. Adli Tıp Kurumu babadan alınan örneklerin yanı sıra anneden de örnek alınması yönünde rapor verdi.Bu nedenle kesin sonuç için annenin de mezarı açıldı. Bu şekilde kesin sonuca ulaşıldı. Bu davalarda AIHM kararları gereği DNA testi tek ve yeterli delil olmasına rağmen istinaf ve Yargıtay temyiz aşaması nedeniyle dava bitmesine rağmen nüfusa geçme işlemi 5-10 yılı buluyor. Bir de davanın başında soy bağının reddi davası açılıp aynı süreçler yaşanınca soy bağı davaları en az 10 yıl sürüyor. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi ve kötü niyetli temyizlerin önüne geçilmesi lazım. Yasada bu yönde birçok hüküm var. Kötü niyetli temyiz yaparak davayı uzatan taraf, karşı tarafın avukatlık ücretini dahi ödemek zorunda. Ayrıca kötü niyetli temyiz yapan taraflara disiplin para cezası da uygulanabiliyor. Bu maddelerin uygulanması yargılama süresini 7 yıldan 2 yıla indirecektir. 'DNA testini kabul etmiyorum, yeni DNA testi yapılsın' gibi soyut temyiz sebepleri asla kabul edilmemeli. Bu tip temyiz yapan taraflara ayrıca disiplin para cezası verilmesi gerekir. Hak arama hürriyeti kutsallığı sulandırılmamalıdır" diye konuştu.