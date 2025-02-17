Enerji içecekleri, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin içeriğinde bulunan yüksek miktarda kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
PSİKOLOJİYİ DE ETKİLİYOR
Enerji içeceklerinde bulunan yüksek şeker oranı, vücuda gereksiz kalori alımına neden olarak kilo artışına sebep oluyor. Uzun vadede bu durum obeziteye, insülin direncine ve tip 2 diyabete yol açabiliyor. Şekerin fazla tüketimi ayrıca diş çürüklerini hızlandırarak ağız sağlığını olumsuz etkiliyor ve kalp sağlığını tehdit ediyor. Enerji içeceklerinin en büyük zararlarından biri de psikolojiye olan etkisi.
Enerji içeceklerinin anksiyete, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olduğu ortaya çıktı.
Bir süreliğine enerji verse de bu içeceklerin hayattan çaldığını ifade eden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Özellikle çok tüketildiği zaman kalpte spazm yapabilirler, ritim bozukluğu yapabilirler. Bunu sonucunda kalp krizi riskini ve ani ölüm riskini artırabilirler. " dedi.
Kardiyoloji Uzmanı Prof Dr. Ertuğrul Okuyan, "Yüksek doz kafein nabzı yükseltiyor. Kalp hızını yükseltiyor, kan basıncını yükseltiyor. Bir espresso ki sert bir kahve olarak bilinir bunda yaklaşık 60 miligram kafein içeriği var. Enerki içeceklerinin büyük bölümünde bu 80 miligrama kadar çıkabiliyor. " diyerek tehlikeye dikkat çekti.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof Dr. Esin Korkut da benzer konulara dikkat çekerek, "Yüksel oranda şeker var bunlarda tabi ki obezite olarak, bölgesel yağlanmalara, karaciğer yağlanmasına, insülin direncine ve şeker hastalığına davet çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.
ATV Haber tehlikenin boyutunu görmek için sokakta vatandaşlara mikrofon uzattı.
Geçmiş dönemde enerji içeceği aldığını belirten bir genç, "Midemi kötü yapıyordu bir de bağırsaklara çok kötü bir şekilde dokunuyordu. 2 yıldır içmiyorum" dedi.
Başka bir genç ise spora gittiğinde enerji içeceği aldığını söyledi.