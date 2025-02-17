Enerji içecekleri, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin içeriğinde bulunan yüksek miktarda kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

PSİKOLOJİYİ DE ETKİLİYOR Enerji içeceklerinde bulunan yüksek şeker oranı, vücuda gereksiz kalori alımına neden olarak kilo artışına sebep oluyor. Uzun vadede bu durum obeziteye, insülin direncine ve tip 2 diyabete yol açabiliyor. Şekerin fazla tüketimi ayrıca diş çürüklerini hızlandırarak ağız sağlığını olumsuz etkiliyor ve kalp sağlığını tehdit ediyor. Enerji içeceklerinin en büyük zararlarından biri de psikolojiye olan etkisi. Uzmanlardan enerji içeceği uyarısı

Enerji içeceklerinin anksiyete, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olduğu ortaya çıktı.

Bir süreliğine enerji verse de bu içeceklerin hayattan çaldığını ifade eden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Özellikle çok tüketildiği zaman kalpte spazm yapabilirler, ritim bozukluğu yapabilirler. Bunu sonucunda kalp krizi riskini ve ani ölüm riskini artırabilirler. " dedi.