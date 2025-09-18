TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma misyonuyla eylül ayında yeni bir projeyi daha satışa çıkardı. Trabzon Şalpazarı'nda gerçekleştirilecek proje kapsamında ayda sadece 12.908 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve tüm önemli detaylar. Trabzon Şalpazarı Projesiyle Yeni Bir Yaşam Başlıyor TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Karadeniz'in incisi Trabzon'da da yeni bir yaşam alanı inşa ediyor. Trabzon Şalpazarı Dereköy Mahallesi 53 Konut Projesi kapsamında üretilecek olan 4 adet 3+1 nitelikli konut, kuralı satış yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Bu proje bölgede yaşayan veya ilçe nüfusuna kayıtlı vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin aradığı bu fırsat doğru adımlarla kolayca değerlendirilebilir. Ödeme Planı Nasıl İşleyecek? Projenin en dikkat çeken yönü sunduğu erişilebilir ödeme koşulları. TOKİ, bu projede de alıcıları destekleyen bir finansman modeli uyguluyor. İşte ödeme planının ana hatları: Peşinat Oranı: Konut bedelinin sadece %10'u peşin olarak ödenecek. Vade Süresi: Kalan tutar, tam 180 ay (15 yıl) vadeye bölünecek. Taksit Tutarı: En düşük konut için başlangıç taksidi 12.908 TL olarak belirlendi. Taksit Artışı: Taksitler ve borç bakiyesi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Bu TOKİ'nin diğer sosyal konut projelerinde de uyguladığı bir standarttır. İşte Peşinat Ve Aylık Taksit Tutarı Başvuru sırasında yatırılacak olan 10.000 TL'lik başvuru bedeli, konutu almaya hak kazandığınızda toplam peşinat tutarından düşülecektir. Yani 258.161 TL'lik peşinat için sözleşme aşamasında 248.161 TL daha ödemeniz gerekecektir. Kimler Başvurabilir? İşte Kritik Başvuru Şartları TOKİ Geçmişi: Daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olmak. Yaş ve Vatandaşlık: T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak. Tek Başvuru Kuralı: Bir hane halkı adına (kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları) yalnızca bir başvuru yapılabilir. Başvuru Süreci: Tarihler ve Yapılacaklar Proje için başvuru süreci oldukça kısa ve nettir. Aşağıdaki takvimi kaçırmamak büyük önem taşıyor: Başvuru Tarihleri: 24 - 26 Eylül 2025 Başvuru Bedeli: 10.000 TL Başvuru Yeri: T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye'deki herhangi bir şubesi. Başvuru sırasında banka şubesine giderek 10.000 TL başvuru bedelini yatırmanız ve 'Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi'ni imzalamanız yeterlidir. Kura ve Sonrası Başvuruların konut sayısından fazla olması durumunda noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura Tarihi: 07 Ekim 2025 (Yer ve saat TOKİ'nin web sitesinde duyurulacak) Asil Hak Sahipleri Sözleşme Tarihleri: 15 - 16 Ekim 2025 Yedek Hak Sahipleri Sözleşme Tarihleri: 27 - 28 Ekim 2025 Kura sonucunda hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri, belirtilen tarihlerde iade edilecektir. Başvuru bedelimi geri alabilir miyim? Evet. Kura sonucunda hak sahibi olamazsanız, 09 Ekim 2025'ten itibaren başvuru bedeliniz iade edilir. Hak kazanıp sözleşme imzalamazsanız da paranızı geri alabilirsiniz. Taksitler sabit mi kalacak? Hayır. Taksitler yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) memur maaş artış oranında güncellenecektir. İlk artış Ocak 2026'da yapılacaktır. Başkasının adına başvuru yapabilir miyim? Hayır. Başvurular şahsen yapılmalı ve bir hane halkı adına sadece bir başvuru kabul edilmektedir. Evi hemen satabilir miyim veya kiraya verebilir miyim? Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçtikten sonra üçüncü bir şahsa devredebilirler. Konut Projesinin Resmi Detayları TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı! Kimler yaralanacak? Ayda 13.941 TL öderim diyene TOKİ'den ev şansı! TOKİ yaptı yapacağını: 254.829 TL'si olan konut alabilir Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Ve TOKİ Resmi Sitesi Kaynak: takvim.com.tr