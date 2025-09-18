TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Peşinat Oranı: Konut bedelinin sadece %10'u peşin olarak ödenecek.

Vade Süresi: Kalan tutar, tam 180 ay (15 yıl) vadeye bölünecek.

Taksit Tutarı: En düşük konut için başlangıç taksidi 12.908 TL olarak belirlendi.

Taksit Artışı: Taksitler ve borç bakiyesi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Bu TOKİ'nin diğer sosyal konut projelerinde de uyguladığı bir standarttır.