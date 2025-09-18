Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ'den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

TOKİ'den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

81 ilde konut yapımlarına devam eden TOKİ ayda 12 bin 908 TL taksit tutarı ile konut sahibi olma imkanının sunulduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:28
TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma misyonuyla eylül ayında yeni bir projeyi daha satışa çıkardı. Trabzon Şalpazarı'nda gerçekleştirilecek proje kapsamında ayda sadece 12.908 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve tüm önemli detaylar.

TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Trabzon Şalpazarı Projesiyle Yeni Bir Yaşam Başlıyor

TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Karadeniz'in incisi Trabzon'da da yeni bir yaşam alanı inşa ediyor. Trabzon Şalpazarı Dereköy Mahallesi 53 Konut Projesi kapsamında üretilecek olan 4 adet 3+1 nitelikli konut, kuralı satış yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Bu proje bölgede yaşayan veya ilçe nüfusuna kayıtlı vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin aradığı bu fırsat doğru adımlarla kolayca değerlendirilebilir.

TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Ödeme Planı Nasıl İşleyecek?

Projenin en dikkat çeken yönü sunduğu erişilebilir ödeme koşulları. TOKİ, bu projede de alıcıları destekleyen bir finansman modeli uyguluyor. İşte ödeme planının ana hatları:


TOKİ’den ayda 12 bin 908 TL taksitle konut sahibi olma imkanı!

Peşinat Oranı: Konut bedelinin sadece %10'u peşin olarak ödenecek.

Vade Süresi: Kalan tutar, tam 180 ay (15 yıl) vadeye bölünecek.

Taksit Tutarı: En düşük konut için başlangıç taksidi 12.908 TL olarak belirlendi.

Taksit Artışı: Taksitler ve borç bakiyesi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Bu TOKİ'nin diğer sosyal konut projelerinde de uyguladığı bir standarttır.