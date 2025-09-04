SON DAKİKA
TOKİ yaptı yapacağını: 254.829 TL'si olan konut alabilir

TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara cazip fiyatlarla konut satışı devam ediyor. Düşük peşinatla 2+1 3+1 evleri alabilirsiniz. Eylül ayı için yeni ilanları ise haberimizde derledik. İşte kura tarihi, fiyat ve ödeme planı…

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 14:26
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gümüşhane'nin Özkürtün beldesinde hayata geçirdiği 88 konutluk projeden 9 daireyi satışa sunuyor. 15 – 17 Eylül 2025 tarihlerinde Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılacak başvurular kura yöntemiyle değerlendirilecek. İşte başvuru şartları kura tarihi, ödeme planı ve proje detayları…

88 KONUTLUK PROJEDE 9 DAİRE SATIŞA ÇIKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, Gümüşhane Özkürtün Beldesi Çayra Mahallesi'nde inşa edilen 88 konut ve 1 ticaret merkezinden oluşan projede sınırlı sayıdaki daire için başvuruları almaya hazırlanıyor.

Satışa sunulan daire sayısı: 9 adet

Daire tipleri: 6 adet 2+1, 3 adet 3+1

Satış yöntemi: Kuralı satış

Başvuru dönemi: 15 – 17 Eylül 2025

Başvuru bedeli: 10.000 TL

Kura tarihi: 22 Eylül 2025 (TOKİ YouTube canlı yayını)

Sözleşme imzalama tarihleri:

Asil hak sahipleri: 01 – 10 Ekim 2025

Yedek hak sahipleri: 16 – 17 Ekim 2025

FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ, satışa sunulan konutlarda %10 peşinat ve 180 ay vade seçeneği sunuyor. Borç bakiyesi memur maaş artış oranına endeksli olacak şekilde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenecek.

📌 2+1 daireler (69 m² net – 87 m² brüt):

Fiyat aralığı: 2.548.286 TL – 2.917.451 TL

Peşinat: 254.828 TL – 291.745 TL

Başlangıç taksiti: 12.741 TL – 14.587 TL

📌 3+1 daireler (83 m² net – 104 m² brüt):

Fiyat aralığı: 2.580.649 TL – 2.788.283 TL

Peşinat: 258.064 TL – 278.828 TL

Başlangıç taksiti: 12.903 TL – 13.941 TL

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin belirlediği başvuru koşulları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru sahibinin, eşinin veya velayet altındaki çocuklarının Türkiye genelinde tapulu bağımsız konutlarının bulunmaması

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak

Projenin bulunduğu il sınırlarında en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak

Her hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek

Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden başvuru bedeli yatırılarak yapılacak.

TOKİ KURA SÜRECİ VE SÖZLEŞME İMZALAMA

Başvuru sayısının konut sayısını aşması halinde, 22 Eylül 2025'te noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınla duyurulacak.

Kura sonucunda:

Asil hak sahipleri 1 – 10 Ekim tarihleri arasında sözleşme imzalayacak.

Yedek hak sahipleri ise 16 – 17 Ekim'de kalan konutlar için sözleşme hakkı elde edecek.

Sözleşme sırasında başvuru bedeli peşinat tutarından düşülecek.

KONUT TESLİM SÜRESİ

Projeden daire alan hak sahiplerine konut teslimi, sözleşme imzalandıktan sonraki 48 ay içerisinde yapılacak. Teslim sırasında geçerli KDV oranı üzerinden vergi ödemesi yapılacak.

İADE VE CAYMA HAKKI

Kura sonucu hak kazanamayanların başvuru bedelleri 24 Eylül 2025'ten itibaren iade edilecek.

Asil hak sahibi olup sözleşme imzalamayanların bedelleri 13 Ekim 2025'ten,

Yedek hak sahiplerinin bedelleri ise 20 Ekim 2025'ten itibaren geri ödenecek.

Ayrıca, sözleşme imzalandıktan sonraki 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkı bulunuyor.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA

TOKİ proje kapsamında satışa sunulan konutların sosyal konut niteliğinde olduğunu ve orta gelir grubuna hitap ettiğini vurguladı. Projede ayrıca 3 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi de yer alıyor.

Detaylı bilgi için: www.toki.gov.tr

TOKİ konutları, uygun ödeme koşulları ve kura yöntemiyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. 2+1 ve 3+1 dairelerin sınırlı sayıda olması ise başvurulara ilgiyi artırıyor.

