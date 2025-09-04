TOKİ yaptı yapacağını: 254.829 TL’si olan konut alabilir

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gümüşhane'nin Özkürtün beldesinde hayata geçirdiği 88 konutluk projeden 9 daireyi satışa sunuyor. 15 – 17 Eylül 2025 tarihlerinde Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılacak başvurular kura yöntemiyle değerlendirilecek. İşte başvuru şartları kura tarihi, ödeme planı ve proje detayları…
88 KONUTLUK PROJEDE 9 DAİRE SATIŞA ÇIKIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, Gümüşhane Özkürtün Beldesi Çayra Mahallesi'nde inşa edilen 88 konut ve 1 ticaret merkezinden oluşan projede sınırlı sayıdaki daire için başvuruları almaya hazırlanıyor.
Satışa sunulan daire sayısı: 9 adet
Daire tipleri: 6 adet 2+1, 3 adet 3+1
Satış yöntemi: Kuralı satış
Başvuru dönemi: 15 – 17 Eylül 2025
Başvuru bedeli: 10.000 TL
Kura tarihi: 22 Eylül 2025 (TOKİ YouTube canlı yayını)
Sözleşme imzalama tarihleri:
Asil hak sahipleri: 01 – 10 Ekim 2025
Yedek hak sahipleri: 16 – 17 Ekim 2025