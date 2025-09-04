TOKİ yaptı yapacağını: 254.829 TL’si olan konut alabilir

TOKİ proje kapsamında satışa sunulan konutların sosyal konut niteliğinde olduğunu ve orta gelir grubuna hitap ettiğini vurguladı. Projede ayrıca 3 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi de yer alıyor.

TOKİ konutları, uygun ödeme koşulları ve kura yöntemiyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. 2+1 ve 3+1 dairelerin sınırlı sayıda olması ise başvurulara ilgiyi artırıyor.

Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır