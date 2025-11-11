TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

Başvuru İçin Son Gün 14 Kasım 2025!

TCDD'nin İŞKUR iş ilanı numarası 00009287354 ile yayımladığı duyuruya göre, başvuru süreci sadece 4 gün sürecek. Adayların 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurularını, 14 Kasım 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları şart. Posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bu süreçte, tüm işlemlerin İŞKUR'un online platformları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.