Kadraj Galeri Kadraj İkon TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

Kamu personeli olma hayali kuran ve Raylı Sistemler alanında eğitim almış binlerce aday için beklenen haber geldi. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla KPSS'den en az 60 puan şartıyla daimi personel alımı yapacağını resmen duyurdu. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular için süre daralıyor! Ön Lisans mezunu, MYK Tren Makinisti (Seviye 4) sertifikasına sahip olanları ilgilendiren bu kritik istihdam fırsatının tüm detayları, başvuru şartları ve sınav takvimi burada!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:38
TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, kadrolu personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım attı. Ülke genelinde görevlendirilmek üzere, mesleki yeterliliğe sahip gençleri istihdama kazandırmayı hedefleyen kurum, İŞKUR üzerinden yayımladığı ilan ile 29 kişilik Tren Makinisti alımı yapacağını duyurdu. Bu alım sadece KPSS puanına değil, aynı zamanda kritik mesleki belgelere de sahip olmayı zorunlu kılmasıyla dikkat çekiyor. Başvurular hızla devam ederken, adayların zaman kaybetmeden süreci tamamlamaları gerekiyor.

İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! şartlar ve başvuru ekranı
İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! (şartlar ve başvuru ekranı)
İŞKUR duyurdu: Binlerce temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor! Hangi illerde alım var, başvuru şartları belli oldu
İŞKUR duyurdu: Binlerce temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor! Hangi illerde alım var, başvuru şartları belli oldu
KPSS ŞARTI YOK! İŞKUR üzerinden büro ve danışma memuru alınıyor! İşte başvuru şartları
KPSS ŞARTI YOK! İŞKUR üzerinden büro ve danışma memuru alınıyor! İşte başvuru şartları
İŞKUR’dan KPSS şartsız personel alımı! İlkokul mezunları dikkat: Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni aranıyor
İŞKUR'dan KPSS şartsız personel alımı! İlkokul mezunları dikkat: Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni aranıyor
18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSSli KPSSsiz personel alımı yapıyor
18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapıyor

TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

Başvuru İçin Son Gün 14 Kasım 2025!

TCDD'nin İŞKUR iş ilanı numarası 00009287354 ile yayımladığı duyuruya göre, başvuru süreci sadece 4 gün sürecek. Adayların 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurularını, 14 Kasım 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları şart. Posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bu süreçte, tüm işlemlerin İŞKUR'un online platformları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

Kontenjan ve Mezuniyet Detayları Nedir?

Alım yapılacak pozisyon Sürekli İşçi statüsünde Tren Makinisti olup, toplam 29 kişilik kontenjan açılmıştır. Adayların, alanlarına yönelik teknik yeterliliklere sahip olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Başvuru Yapabilecek Bölümler (Ön Lisans Seviyesinde):

Raylı Sistemler Makinistliği

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Mekatronik

Makine

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

Kimler Başvuru Yapabilir? Kritik Başvuru Şartları

TCDD'nin yayımladığı ilana başvuruda bulunacak adayların mutlaka aşağıdaki genel ve özel şartları eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor:

Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi

Adayların mutlaka MYK onaylı Tren Makinisti (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belge, ilanın en kritik şartıdır ve eksikliği durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

KPSS Puan Şartı

2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) Ön Lisans seviyesinde (KPSS P93 puan türü) en az 60 puan almış olmak.

TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları

Yaş ve Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş aralığı: 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak (Doğum tarihi: 10.11.1990 – 14.11.2007 arası).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Adayların görevlerini sürekli yapmaya engel teşkil edecek sağlık problemlerinin bulunmaması.