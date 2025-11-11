TCDD düşük KPSS puanıyla tren makinisti alımı yapıyor! İşte İŞKUR başvuru şartları
Kamu personeli olma hayali kuran ve Raylı Sistemler alanında eğitim almış binlerce aday için beklenen haber geldi. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla KPSS'den en az 60 puan şartıyla daimi personel alımı yapacağını resmen duyurdu. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular için süre daralıyor! Ön Lisans mezunu, MYK Tren Makinisti (Seviye 4) sertifikasına sahip olanları ilgilendiren bu kritik istihdam fırsatının tüm detayları, başvuru şartları ve sınav takvimi burada!
