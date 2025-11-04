Kadraj Galeri Kadraj İkon 18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapıyor

18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapıyor

Kasım ayı kamu kurumlarında iş arayan binlerce vatandaşa müjdelerle başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarla başta büyükşehir belediyelerinin şirketleri olmak üzere pek çok yerel yönetim, farklı kadrolarda KPSS şartı arayan ve aramayan personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci devam eden bu alımlar 18 yaşını doldurmuş ve gerekli temel şartları taşıyan herkesin dikkatini çekiyor. Peki belediyelere hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Başvuru şartları ve detayları haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 13:11
18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapıyor

İş arayan binlerce vatandaşa müjde! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve yerel yönetimler işbirliğiyle başlatılan personel alımları, kasım ayına damgasını vurdu. Başta İstanbul, Çanakkale, Konya ve Erzurum olmak üzere pek çok ildeki belediye şirketleri, 18 yaşını doldurmuş ve mesleki yeterliliğe sahip adaylar için KPSS şartı aramayan dev bir istihdam kapısı açtı. Ancak bu büyük fırsatta zaman daralıyor. Bazı kilit pozisyonlar için son başvuru tarihi yarın (5 Kasım) sona eriyor. Eğer siz de kamu güvencesiyle iş sahibi olmak ve yerel yönetim kadrolarında yer almak istiyorsanız, hangi belediyelerin alım yaptığını, hangi ilanlarda geri sayımın başladığını ve başvuru için taşımanız gereken kritik şartları öğrenmek için acele edin. Detaylar hemen aşağıda...

18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapıyor

KPSS'li ve KPSS'siz Alımlar? Kimler Başvurabilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları, genellikle iki ana yolla gerçekleşir:

KPSS'li Alım: Devlet memurluğu kadroları (memur, mühendis, avukat vb.) için yapılır. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirlenen taban puanı almış olması şarttır.

Kamu personeli alımı son günler! Jandarma, MSB, SGK ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları
Kamu personeli alımı son günler! Jandarma, MSB, SGK ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları
33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...
33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...
MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
MSB ve Jandarma 4604 subay-astsubay alımı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapıyor

KPSS'siz Alım (İşçi/Sözleşmeli Personel): Belediye şirketleri ve bazı kurumlar bünyesindeki işçi, teknik personel, temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için yapılır. Bu alımlarda genellikle KPSS şartı aranmaz bunun yerine mesleki deneyim, sertifika, mesleki yeterlilik belgesi ve mülakat sonuçları esas alınır.

18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapıyor

Yayımlanan ilanların büyük bir kısmı, belediyelerin iştiraki olan şirketler (İSTAÇ, Beylikdüzü Personel A.Ş. vb.) üzerinden yapıldığı için, alımların çoğu KPSS'siz işçi ve sözleşmeli personel statüsündedir.

18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapıyor

Kritik Geri Sayım Başladı: Son 1-3 Gün Kalan İlanlar

İŞKUR listelerinde yer alan bazı belediye alımlarında son başvuru tarihine çok az bir süre kaldı. Adayların hızla aksiyon alması gereken iller ve önemli son başvuru tarihleri: