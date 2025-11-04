18 yaş üstü olan hemen başvurabilir: O belediyeler KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapıyor
Kasım ayı kamu kurumlarında iş arayan binlerce vatandaşa müjdelerle başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarla başta büyükşehir belediyelerinin şirketleri olmak üzere pek çok yerel yönetim, farklı kadrolarda KPSS şartı arayan ve aramayan personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci devam eden bu alımlar 18 yaşını doldurmuş ve gerekli temel şartları taşıyan herkesin dikkatini çekiyor. Peki belediyelere hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Başvuru şartları ve detayları haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2025 13:11