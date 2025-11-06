İŞKUR’dan KPSS şartsız personel alımı! İlkokul mezunları dikkat: Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni aranıyor

Sanayi, hizmet ve üretim sektörlerinde büyük talep gören Makine Bakım Onarım Teknisyeni pozisyonları için birçok ilde alım yapılacağı açıklandı. Bu alımlarda genellikle meslek lisesi veya ilgili mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma şartı aranmaktadır.
|Çalışma Yeri
|Açık Pozisyon
|Son Başvuru Tarihi
|İlan No
|ADANA / SARIÇAM
|1
|6 Kasım 2025 (Bugün)
|00009240683
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ
|3
|7 Kasım 2025
|00009241482
|İZMİR / BERGAMA
|1
|7 Kasım 2025
|00009182594
|KOCAELİ / ÇAYIROVA
|1
|10 Kasım 2025
|00009249907
|İSTANBUL / GÜNGÖREN
|1
|11 Kasım 2025
|00009246821
|KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ
|3
|13 Kasım 2025
|00009253398
|İSTANBUL / TUZLA
|4
|14 Kasım 2025
|00009254166
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
|1
|17 Kasım 2025
|00009260193
|ANKARA / SİNCAN
|1
|18 Kasım 2025
|00009258872
|BURSA / NİLÜFER
|5
|18 Kasım 2025
|00009259081
|MUĞLA / BODRUM
|1
|18 Kasım 2025
|00009258766
|ANKARA / AKYURT
|1
|19 Kasım 2025
|00009260318
|ADANA / SEYHAN (Ülke Geneli)
|3
|20 Kasım 2025
|00009265637
|ESKİŞEHİR MERKEZ
|1
|20 Kasım 2025
|00009209723
Yiyecek-içecek sektöründe daimi istihdam fırsatları sunan Garson alımları Kayseri ilinde yoğunlaşmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi gibi kamu kurumları da bu alımlar arasında yer almaktadır, bu da iş arayanlar için önemli bir kamu tecrübesi fırsatı sunmaktadır.
|Çalışma Yeri
|Açık Pozisyon
|Son Başvuru Tarihi
|İlan No
|KAYSERİ / KOCASİNAN
|1
|8 Kasım 2025
|00009245506
|KAYSERİ / MELİKGAZİ (Polisevi - Kamu)
|4
|10 Kasım 2025
|00009282581