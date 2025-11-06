Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR’dan KPSS şartsız personel alımı! İlkokul mezunları dikkat: Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni aranıyor

İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni personel alım ilanları en az ilkokul mezunu adayları yakından ilgilendiriyor. Belediye şirketleri ve kamu kuruluşlarının da aralarında bulunduğu çeşitli işyerleri, KPSS puan şartı aramaksızın daimi kadrolarda görevlendirilmek üzere aşçı, garson ve makine bakım onarım teknisyeni alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için son tarihler illere ve alım yapan kurumlara göre farklılık gösterirken adayların aranan temel şartları sağlaması bekleniyor. Peki hangi illere alım yapılacak, hangi tarihte alım var?

Giriş Tarihi: 06.11.2025 16:02
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Alımları

Sanayi, hizmet ve üretim sektörlerinde büyük talep gören Makine Bakım Onarım Teknisyeni pozisyonları için birçok ilde alım yapılacağı açıklandı. Bu alımlarda genellikle meslek lisesi veya ilgili mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma şartı aranmaktadır.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi İlan No
ADANA / SARIÇAM 1 6 Kasım 2025 (Bugün) 00009240683
İSTANBUL / SULTANBEYLİ 3 7 Kasım 2025 00009241482
İZMİR / BERGAMA 1 7 Kasım 2025 00009182594
KOCAELİ / ÇAYIROVA 1 10 Kasım 2025 00009249907
İSTANBUL / GÜNGÖREN 1 11 Kasım 2025 00009246821
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ 3 13 Kasım 2025 00009253398
İSTANBUL / TUZLA 4 14 Kasım 2025 00009254166
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL 1 17 Kasım 2025 00009260193

ANKARA / SİNCAN 1 18 Kasım 2025 00009258872
BURSA / NİLÜFER 5 18 Kasım 2025 00009259081
MUĞLA / BODRUM 1 18 Kasım 2025 00009258766
ANKARA / AKYURT 1 19 Kasım 2025 00009260318
ADANA / SEYHAN (Ülke Geneli) 3 20 Kasım 2025 00009265637
ESKİŞEHİR MERKEZ 1 20 Kasım 2025 00009209723
Servis Elemanı (Garson) Alımları

Yiyecek-içecek sektöründe daimi istihdam fırsatları sunan Garson alımları Kayseri ilinde yoğunlaşmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi gibi kamu kurumları da bu alımlar arasında yer almaktadır, bu da iş arayanlar için önemli bir kamu tecrübesi fırsatı sunmaktadır.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi İlan No
KAYSERİ / KOCASİNAN 1 8 Kasım 2025 00009245506
KAYSERİ / MELİKGAZİ (Polisevi - Kamu) 4 10 Kasım 2025 00009282581

KAYSERİ / MELİKGAZİ 1 12 Kasım 2025 00009249363
KAYSERİ / KOCASİNAN 1 15 Kasım 2025 00009257433