İŞKUR’dan KPSS şartsız personel alımı! İlkokul mezunları dikkat: Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni aranıyor

Servis Elemanı (Garson) Alımları

Yiyecek-içecek sektöründe daimi istihdam fırsatları sunan Garson alımları Kayseri ilinde yoğunlaşmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi gibi kamu kurumları da bu alımlar arasında yer almaktadır, bu da iş arayanlar için önemli bir kamu tecrübesi fırsatı sunmaktadır.