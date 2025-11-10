Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! (şartlar ve başvuru ekranı)

İş arayan binlerce adayın yakından takip ettiği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel güvenlik görevlisi (ÖGG) olmak isteyenler için dev bir istihdam kapısı açtı. İŞKUR'un 6 Kasım'da güncellediği ilanlara göre, Türkiye genelinde çeşitli kurumlarda görevlendirilmek üzere ÖGG alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak başladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:43
İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! şartlar ve başvuru ekranı

Yayımlanan ilanlar hastaneler, okullar, bankalar ve çeşitli özel şirketleri kapsıyor. En az lise mezunu adayların (bazı ilanlarda ilkokul mezuniyeti de kabul edilmekte) başvurabileceği bu fırsat için aranan şartlar ve kontenjan dağılımı da netleşti. Silahlı ve silahsız olarak yapılacak alımlarda, adayların geçerli bir ÖGG kimlik kartına sahip olması zorunlu. İşte 883 kişilik alımın tüm detayları, başvuru şartları ve İŞKUR başvuru ekranları.

883 ÖGG Alımı Kontenjan Dağılımı (Silahlı/Silahsız)

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre 883 kişilik dev alımın kadro dağılımı 5 farklı alanda toplandı. Alımlar; şirketler, kurumlar, hastaneler ve okullar gibi çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek.

İşte 883 kişilik güncel kontenjan dağılımı:

Güvenlik Görevlisi: 426 kişi alınıyor

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 327 kişi alınıyor

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 110 kişi alınıyor

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 17 kişi alınıyor

Güvenlik Görevlisi (Hastane): 1 kişi alınıyor

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları): 1 kişi alınıyor

Güvenlik Görevlisi (Hastane) [Diğer]: 1 kişi alınıyor

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir? (2025 Güncel)

İŞKUR üzerinden yayımlanan özel sektör ilanlarında başvuru şartları, ilanı veren kuruma (hastane, banka, okul vb.) göre küçük değişiklikler gösterebilse de, adaylarda aranan temel genel şartlar bellidir. Başvuru yapmayı düşünen adayların aşağıdaki şartları eksiksiz olarak taşıması gerekmektedir.

Eğitim, Yaş ve Adli Sicil Şartı

Eğitim Durumu: Yayımlanan ilanların büyük çoğunluğu en az lise mezunu adayları hedeflemektedir. Ancak bazı firmalar "Güvenlik Görevlisi" kadrosu için ilkokul mezunu adayların başvurularını da kabul etmektedir. Adayların, başvuracakları ilanın "eğitim" sekmesini dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Yaş Sınırlaması: Genellikle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak. Bu aralık, bazı kurumlarda 45 veya 50 yaşa kadar esnetilebilmektedir.

Suç Kaydı (Adli Sicil): Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, vb.) veya terörle ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bu konularda devam eden bir soruşturma veya kovuşturmaya sahip olmamak.

Kritik Şart: ÖGG Kimlik Kartı

Güvenlik görevlisi olarak çalışabilmek için en temel şart, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında alınmış geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartı'na sahip olmaktır.

Silahsız ÖGG ilanları için "Silahsız" ibareli kimlik kartı.

Silahlı ÖGG ilanları için "Silahlı" ibareli kimlik kartı.

Başvuru sırasında kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmamış olması zorunludur.

Diğer Önemli Şartlar

Sağlık Koşulları: Görevini yapmasına engel teşkil edecek (akıl hastalığı, ciddi fiziksel engel vb.) bir sağlık sorununun bulunmaması.

Vardiyalı Çalışma: Güvenlik hizmetleri 7/24 esasına dayandığı için çoğu kurum, adayların vardiyalı sistemde (gece/gündüz) çalışabilmesini beklemektedir.

İletişim Becerileri: Etkili iletişim kurabilme, sakin kalabilme ve acil durumlarda doğru prosedürleri uygulama becerisi aranmaktadır.