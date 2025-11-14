SON GÜN! KPSS 60–70 puanla Sağlık Bakanlığı, BOTAŞ, TEMSAN, TCDD ve MEB personel alımı
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen on binlerce aday için kritik saatlere girildi! Sağlık Bakanlığı, BOTAŞ, TCDD Taşımacılık, TEMSAN ve Milli Eğitim Müdürlüğü (Erzurum) bünyesindeki toplam 305 kişilik boş kadro için açılan ilanların tamamında başvurular 14 Kasım 2025 Cuma 23:59 itibarıyla sona eriyor. KPSS 60 ve 70 taban puanlarıyla Mühendis, Uzman Yardımcısı, Tren Makinisti, Teknisyen ve İşçi olma fırsatı için son şans. İşte kurum kurum tüm kadro dağılımı ve başvuru ekranları...
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:03