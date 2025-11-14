Kadraj Galeri Kadraj İkon SON GÜN! KPSS 60–70 puanla Sağlık Bakanlığı, BOTAŞ, TEMSAN, TCDD ve MEB personel alımı

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen on binlerce aday için kritik saatlere girildi! Sağlık Bakanlığı, BOTAŞ, TCDD Taşımacılık, TEMSAN ve Milli Eğitim Müdürlüğü (Erzurum) bünyesindeki toplam 305 kişilik boş kadro için açılan ilanların tamamında başvurular 14 Kasım 2025 Cuma 23:59 itibarıyla sona eriyor. KPSS 60 ve 70 taban puanlarıyla Mühendis, Uzman Yardımcısı, Tren Makinisti, Teknisyen ve İşçi olma fırsatı için son şans. İşte kurum kurum tüm kadro dağılımı ve başvuru ekranları...

Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:03
Kamu personeli olma hayali kuran ve geçerli KPSS puanına sahip olan adaylar için bu tarih, Kasım ayı iş arama takvimindeki en kritik gün olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük ve stratejik öneme sahip beş farklı kamu kurumu farklı eğitim düzeylerinden ve meslek gruplarından toplam 305 personel alımı için çıktıkları ilanlarda son başvuru gününe geldi.

Sağlık Bakanlığı, BOTAŞ, TEMSAN, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar, KPSS 60 ve 70 puan aralığındaki adaylara geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Başvuruların tamamı elektronik ortamda (e-Devlet Kariyer Kapısı veya İŞKUR) alındığı için adayların sistem yoğunluğuna yakalanmadan işlemlerini bugün tamamlamaları hayati önem taşıyor.

BOTAŞ: 223 Personel Alıyor

Bugün sona erecek ilanlar arasında aslan payını, BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Genel Müdürlüğü'nün 223 kişilik dev alımı oluşturuyor.

BOTAŞ'ın ülke genelindeki farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere Mühendis, Teknisyen, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi ve Müfettiş Yardımcısı gibi çok sayıda farklı statüde alım yapılıyor. Adayların bu pozisyonlara başvurabilmesi için ilgili lisans veya ön lisans programından mezun olmaları ve KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel şart olarak 35 yaşını doldurmamış olmak (14 Kasım 1990 ve sonrası doğumlu olmak) aranıyor. Bazı spesifik kadrolar (özellikle uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı) için YDS İngilizce puanı gibi ek yeterlilikler de talep ediliyor. Tüm başvurular, 14 Kasım 2025 saat 23:59'a kadar İŞKUR'un resmi web sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılacak. İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar, BOTAŞ tarafından yapılacak mülakata (sözlü sınava) davet edilecek. Mülakatta 70 puan barajının altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

TEMSAN: 39 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN), Ankara ve Diyarbakır'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 39 daimi personel alımı için son başvuruları bugün alıyor.

TEMSAN alımı, farklı eğitim seviyelerine hitap etmesiyle dikkat çekiyor. Mühendislik (Makine, Elektrik-Elektronik vb.), Avukat, İç Denetçi, Büro Memuru, Bilgisayar Programcısı ve Teknik İşçi (Bobinaj, Torna vb.) gibi birçok farklı kadro bulunuyor. Adayların pozisyona göre ilgili lise, ön lisans veya lisans bölümünden mezun olmaları ve KPSS'den en az 60 puan almış olmaları şart.

Mühendislik ve avukatlık gibi kadroların yanı sıra, İç Denetçi pozisyonunda uluslararası sertifikalar ve en az 5 yıl deneyim gibi spesifik şartlar aranıyor. Teknik işçi kadrolarında ise saha çalışmasına uygunluk ve sürücü belgesi gibi ek koşullar bulunabiliyor. Başvurular, tıpkı BOTAŞ gibi, İŞKUR üzerinden online olarak tamamlanacak.

TCDD TAŞIMACILIK: 29 Personel Alımı Yapıyor

Demiryollarında kariyer hedefleyenler için kritik bir fırsat olan TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin 29 tren makinisti alımı için de süre bugün doluyor.

Bu kadroya başvuracak adayların, üniversitelerin "Raylı Sistemler Teknolojileri", "Mekatronik", "Makine", "Elektrik-Elektronik" veya "Otomotiv Teknolojisi" gibi ilgili ön lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor. Adayların 2024 KPSS'den, P93 (Ön Lisans) puan türünden en az 60 almış olmaları zorunlu.

Başvurunun kilit noktası ise adayların MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) onaylı "Tren Makinisti (Seviye 4)" sertifikasına sahip olmalarıdır. Bu belgeye sahip olmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden alınıyor. KPSS başarı sıralamasına göre oluşturulacak nihai liste sonrası, sıralamaya giren adaylar 27 Kasım 2025'te hem evrak teslimi hem de sözlü sınav için kuruma davet edilecek.