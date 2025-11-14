SON GÜN! KPSS 60–70 puanla Sağlık Bakanlığı, BOTAŞ, TEMSAN, TCDD ve MEB personel alımı

BOTAŞ: 223 Personel Alıyor

Bugün sona erecek ilanlar arasında aslan payını, BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Genel Müdürlüğü'nün 223 kişilik dev alımı oluşturuyor.

BOTAŞ'ın ülke genelindeki farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere Mühendis, Teknisyen, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi ve Müfettiş Yardımcısı gibi çok sayıda farklı statüde alım yapılıyor. Adayların bu pozisyonlara başvurabilmesi için ilgili lisans veya ön lisans programından mezun olmaları ve KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel şart olarak 35 yaşını doldurmamış olmak (14 Kasım 1990 ve sonrası doğumlu olmak) aranıyor. Bazı spesifik kadrolar (özellikle uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı) için YDS İngilizce puanı gibi ek yeterlilikler de talep ediliyor. Tüm başvurular, 14 Kasım 2025 saat 23:59'a kadar İŞKUR'un resmi web sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılacak. İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar, BOTAŞ tarafından yapılacak mülakata (sözlü sınava) davet edilecek. Mülakatta 70 puan barajının altında kalan adaylar başarısız sayılacak.