Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı: Hemşire, ebe, teknisyen başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı personel alımı detayları netleşmeye başladı. Bakanlık bünyesine toplam 18 bin personel alımı planlanıyor. Hemşire, Ebe, Teknisyen ve Tekniker kadroları için belirlenen tahmini kontenjanlar ve adayların sağlaması gereken kritik KPSS puan şartları detayları haberimizde yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı hangi illerde yapılacak?

Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:54
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 18.000 kişilik personel alımı kapsamında kontenjan dağılımının büyük ölçüde belli olduğu öğrenildi. Bakanlığın öncelikli ihtiyacına göre şekillenen bu dağılım, en çok alımın beklendiği meslek gruplarını netleştiriyor.

💉 2026 Yılı Tahmini Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Kadro/Ünvan Tahmini Kontenjan
Hemşire 9.000 Kişi
Ebe 1.500 Kişi
Tekniker / Teknisyen 7.500 Kişi
Toplam 18.000 Kişi

Alım Yapılacak Detaylı Kadrolar Listesi

18 bin personel alımı kapsamında sadece Hemşire ve Ebe değil, geniş bir yelpazede uzman ve teknik sağlık personeli istihdam edilecek. Alım yapılması beklenen bazı önemli kadrolar şunlardır:

Uzman Kadrolar: Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi.

Sağlık Teknikerleri: Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ameliyat Teknikeri, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Diyaliz Teknikeri, Eczane Teknikeri, Evde Bakım Teknikeri, Ortopedi Teknikeri, Odyometri Teknikeri.

Sağlık Teknisyenleri: Anestezi Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Tıbbi Sekreter Teknisyeni (Bu kadroya olan talep son yıllarda büyük artış göstermiştir).

Başvuru Şartları: Genel Nitelikler ve KPSS Zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı personel alımlarında adaylardan, atama yapılacak kadronun niteliğine uygun olarak hem Genel hem de Özel şartları sağlamaları beklenmektedir.

Genel Başvuru Şartları

Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen temel koşulları karşılaması zorunludur:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

KPSS Şartı ve Geçerlilik Yılı

Sağlık Bakanlığı'nın bu merkezi atamalarında KPSS puanı zorunluluğu devam etmektedir. Adayların başvurdukları eğitim düzeyine uygun puan türünden yeterli puanı almış olmaları gereklidir:

Lise Mezunları: KPSS P94 puan türü.

Ön Lisans Mezunları: KPSS P93 puan türü.

Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türü.

2024 KPSS veya 2026 KPSS puan türlerinden birinin geçerlilik süresi içinde puan almış olmaları gerekmektedir. Puanlar, ilgili KPSS sınavının sonuç açıklanma tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli sayılır.