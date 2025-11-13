Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı: Hemşire, ebe, teknisyen başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

Alım Yapılacak Detaylı Kadrolar Listesi

18 bin personel alımı kapsamında sadece Hemşire ve Ebe değil, geniş bir yelpazede uzman ve teknik sağlık personeli istihdam edilecek. Alım yapılması beklenen bazı önemli kadrolar şunlardır:

Uzman Kadrolar: Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi.

Sağlık Teknikerleri: Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ameliyat Teknikeri, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Diyaliz Teknikeri, Eczane Teknikeri, Evde Bakım Teknikeri, Ortopedi Teknikeri, Odyometri Teknikeri.

Sağlık Teknisyenleri: Anestezi Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Tıbbi Sekreter Teknisyeni (Bu kadroya olan talep son yıllarda büyük artış göstermiştir).