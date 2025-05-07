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"Yasa dışı egzotik hayvan" operasyonu! Neler çıktı neler

Bursa'da yasa dışı şekilde egzotik hayvan besleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında boa yılanı, hognose yılanı ve Afrika gekosunun da bulunduğu çok sayıda hayvana el konuldu. Şüphelilere toplam 472 bin lira idari para cezası kesildi.

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DHA
Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! 472 bin TL ceza kesildi

Bursa'da yasa dışı şekilde egzotik hayvan besleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! Neler çıktı neler

Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde egzotik türde hayvanların bulundurulduğunu belirledi.

Yasa dışı egzotik hayvan bulunduran şüphelilere 472 bin TL ceza

Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! Neler çıktı neler

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çıkarılan arama kararlarının ardından, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! Neler çıktı neler

BOA VE HOGNOSE YILANI

Yıldırım'daki adreste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanı ile 7 hognose (domuz burunlu) cinsi yılan yavrusu ele geçirildi.

Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! Neler çıktı neler

Mudanya'daki adreste ise 10'u yavru 26 Afrika gekosu (kertenkele) ile 6 yumurtaya el konuldu.

Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! 472 bin TL ceza kesildi

Hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Hayvanları barındıran şüphelilere 472 bin lira idari ceza uygulandı.

Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! Neler çıktı neler
Yasa dışı egzotik hayvan operasyonu! Neler çıktı neler

FOTOĞRAFLAR: DHA