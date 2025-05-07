"Yasa dışı egzotik hayvan" operasyonu! Neler çıktı neler

Bursa'da yasa dışı şekilde egzotik hayvan besleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında boa yılanı, hognose yılanı ve Afrika gekosunun da bulunduğu çok sayıda hayvana el konuldu. Şüphelilere toplam 472 bin lira idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 17:04 Paylaş







Bursa'da yasa dışı şekilde egzotik hayvan besleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde egzotik türde hayvanların bulundurulduğunu belirledi. Yasa dışı egzotik hayvan bulunduran şüphelilere 472 bin TL ceza

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çıkarılan arama kararlarının ardından, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BOA VE HOGNOSE YILANI Yıldırım'daki adreste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanı ile 7 hognose (domuz burunlu) cinsi yılan yavrusu ele geçirildi.