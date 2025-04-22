SUÇ AĞINI DEŞİFRE ETTİ

Kadir N. ifadesinde kendisini cinayete azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik birimleriyle paylaştı. Kadir N., savcılık ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurtdışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini beyan etti.