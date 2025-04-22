Beşiktaş çarşıda korkunç cinayet! Eşinin gözü önünde ensesinden vurmuştu! Suç ağını deşifre etti
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde bir kafeteryada silahlı saldırı meydana geldi. Cengiz Şire eşiyle otururken gelen saldırgan ensesinden bir el ateş etti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesiyle suç ağını deşifre etti.
takvim.com.tr
Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Şire eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Şire'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Şire, hayatını kaybetti.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti.
YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan
Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanan ve 50 bin euro karşılığında cinayeti işlediğini kabul eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUÇ AĞINI DEŞİFRE ETTİ
Kadir N. ifadesinde kendisini cinayete azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik birimleriyle paylaştı. Kadir N., savcılık ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurtdışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini beyan etti.
"50 BİN EURO VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"
İfadesinde,
"Beni bu iş için seçtiler. Bana 50 bin euro vereceklerini söylediler. Kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Arda A. bu işi yapmamı istedi, beni yönlendiren oydu" dedi.