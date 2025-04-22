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Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!

İzmir Foça'da korkunç bir olay yaşandı. Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın 28 yaşındaki oğlu Can Işıklar , annesi Gülay Işıklar'ı tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Can Işıklar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin detayları ortaya çıktı.

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takvim.com.tr
Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Olay, 20 Nisan'da sabah saatlerinde Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası 85 yaşındaki Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!

Can Işıklar'ın ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!

TUTUKLANDI
Can Işıklar, çıkarıldığı hâkimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!

SABAHA KARŞI 5'TE GELDİ

Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesi ile arasının açık olduğu, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile 'Neden sabah 5'te eve geliyorsun?' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!

Gülay Işıklar'ın cenazesinin Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıkların oğlu Can Işıklar annesini öldürdü
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar annesini öldürdü