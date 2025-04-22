SABAHA KARŞI 5'TE GELDİ

Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesi ile arasının açık olduğu, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.