Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı!
İzmir Foça'da korkunç bir olay yaşandı. Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın 28 yaşındaki oğlu Can Işıklar , annesi Gülay Işıklar'ı tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Can Işıklar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin detayları ortaya çıktı.
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Olay, 20 Nisan'da sabah saatlerinde Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası 85 yaşındaki
Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde
Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Can Işıklar'ın ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI Can Işıklar, çıkarıldığı hâkimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderildi.
SABAHA KARŞI 5'TE GELDİ
Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesi ile arasının açık olduğu, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.