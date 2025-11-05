Kadraj Galeri Kadraj İkon ŞİMDİ SIRA SİZDE! 60 KPSS puanıyla 200 itfaiye eri alınıyor! İşte başvuru tarihleri ve tüm şartlar

Hemen başvurun! Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmetine girmek isteyen yüzlerce adaya kapılarını açıyor. Kritik görevlerde istihdam edilmek üzere toplam 200 İtfaiye Eri alımı yapılacağı resmi olarak ilan edildi. İtfaiye teşkilatının gücüne güç katacak bu alımda adaylardan KPSS'den en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 15:38
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye İtfaiye Eri Yönetmeliği hükümlerince gerçekleştirilecek olan memur alımı, Aralık ayında yapılacak şahsi başvurularla başlayacak. İşte itfaiye eri olmak isteyen adaylar için tüm detaylar, başvuru şartları ve takvim:

200 Memur Alımı Kontenjan DağılımıBursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaca yönelik olarak ön lisans ve lisans düzeyinde mezunlar arasından alım yapacağını duyurdu. Kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:

Eğitim Seviyesi Kadro Adedi KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı
Ön Lisans Mezunu 147 Kişi P93 En az 60
Lisans Mezunu 53 Kişi P3 En az 60
TOPLAM 200 İtfaiye Eri

Başvuru Tarihleri, Adresi ve Gerekli Belgeler

Başvurular, belirtilen tarihler arasında sadece istenen belgelerle şahsen yapılacaktır. Posta veya elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Başvuru Bilgisi Detaylar
Başvuru Tarihleri 11 Aralık – 19 Aralık 2025 (Hafta içi mesai saatleri içinde)
Başvuru Adresi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat, BURSA
İtfaiye Eri Alımı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların devlet memurluğuna atanabilmek için temel hukuki ve medeni şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun olmalıdır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak (Akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak).

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak).

İtfaiye Eri Başvuru İçin İstenilen Belgeler:

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla)

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı, noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu çıktı.

Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (ya da barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi).

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Başvuru Dilekçesi (Hangi kadroya başvurulacağını belirten, adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecektir).