ŞİMDİ SIRA SİZDE! 60 KPSS puanıyla 200 itfaiye eri alınıyor! İşte başvuru tarihleri ve tüm şartlar

İtfaiye Eri Alımı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların devlet memurluğuna atanabilmek için temel hukuki ve medeni şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun olmalıdır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak (Akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak).

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak).