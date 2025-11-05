ŞİMDİ SIRA SİZDE! 60 KPSS puanıyla 200 itfaiye eri alınıyor! İşte başvuru tarihleri ve tüm şartlar

|Eğitim Seviyesi
|Kadro Adedi
|KPSS Puan Türü
|KPSS Taban Puanı
|Ön Lisans Mezunu
|147 Kişi
|P93
|En az 60
|Lisans Mezunu
|53 Kişi
|P3
|En az 60
|TOPLAM
|200 İtfaiye Eri
Başvuru Tarihleri, Adresi ve Gerekli Belgeler
Başvurular, belirtilen tarihler arasında sadece istenen belgelerle şahsen yapılacaktır. Posta veya elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.
|Başvuru Bilgisi
|Detaylar
|Başvuru Tarihleri
|11 Aralık – 19 Aralık 2025 (Hafta içi mesai saatleri içinde)
|Başvuru Adresi
|Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat, BURSA