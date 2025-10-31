İŞKUR’dan KPSS şartsız bekçi alımı başladı: Kasım ayı bekçi alımı ilanları geldi

İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu pek çok ilde toplam 18 Açık Pozisyon için İnşaat/İşyeri Bekçisi alımı yapılacak. İşte bazı öne çıkan iller ve son başvuru tarihleri:
|Şehir / İlçe
|Açık Pozisyon Sayısı
|İlan Numarası
|Son Başvuru Tarihi
|İZMİR / URLA
|2
|00009248348
|10.11.2025
|SAKARYA / ARİFİYE
|2
|00009250315
|12.11.2025
|BARTIN / MERKEZ
|2
|00009253933
|14.11.2025
|ANKARA / SİNCAN
|1
|00009199878
|03.11.2025
|BİLECİK / MERKEZ
|1
|00009234960
|04.11.2025
|MANİSA / TURGUTLU
|1
|00009244813
|07.11.2025
|VAN / EDREMİT
|1
|00009241583
|07.11.2025
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ
|1
|00009243454
|08.11.2025
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
|1
|00009272532
|10.11.2025
|TEKİRDAĞ / ÇORLU
|1
|00009251507
|13.11.2025
|KOCAELİ / BAŞİSKELE
|1
|00009230808
|14.11.2025
|TOPLAM (Mevcut İlanlar)
|18 Pozisyon
|-
|-