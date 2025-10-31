Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR'dan KPSS şartsız bekçi alımı başladı: Kasım ayı bekçi alımı ilanları geldi

İŞKUR üzerinden özel sektör için KPSS şartı aranmadan İnşaat/İşyeri Bekçisi alımları başladı! Ankara, İstanbul, İzmir ve Sakarya dahil 10'dan fazla ilde toplam 18 bekçi pozisyonu için son başvuru tarihleri ve adaylardan beklenen genel şartları hemen öğrenin. Peki hangi şehirlerde BEKÇİ alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz bekçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan güncel ilanlar, iş arayan vatandaşlara önemli bir kapı açıyor. Özel sektörün artan güvenlik ihtiyacına yönelik olarak KPSS şartı aranmaksızın personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Son duyuruya göre Türkiye genelinde birçok ilde İnşaat/İşyeri Bekçisi pozisyonunda istihdam edilmek üzere personel alınacağı açıklandı. Sınav ve mülakat süreci olmadan, sadece belirtilen şartları taşıyan adaylar işe yerleşebilecek. İşte alım yapılacak iller, kontenjanlar ve adayların sağlaması gereken kritik şartlar.

📍 Türkiye Geneli Bekçi Alımları: Hangi İllerde Kaç Kişi Alınacak?

İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu pek çok ilde toplam 18 Açık Pozisyon için İnşaat/İşyeri Bekçisi alımı yapılacak. İşte bazı öne çıkan iller ve son başvuru tarihleri:

Şehir / İlçe Açık Pozisyon Sayısı İlan Numarası Son Başvuru Tarihi
İZMİR / URLA 2 00009248348 10.11.2025
SAKARYA / ARİFİYE 2 00009250315 12.11.2025
BARTIN / MERKEZ 2 00009253933 14.11.2025
ANKARA / SİNCAN 1 00009199878 03.11.2025
BİLECİK / MERKEZ 1 00009234960 04.11.2025

MANİSA / TURGUTLU 1 00009244813 07.11.2025
VAN / EDREMİT 1 00009241583 07.11.2025
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ 1 00009243454 08.11.2025
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL 1 00009272532 10.11.2025
TEKİRDAĞ / ÇORLU 1 00009251507 13.11.2025
KOCAELİ / BAŞİSKELE 1 00009230808 14.11.2025
TOPLAM (Mevcut İlanlar) 18 Pozisyon - -
Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu alımlar, özel sektör firmaları tarafından yapıldığı için kamu bekçiliğinde (Çarşı ve Mahalle Bekçiliği) aranan boy/kilo ve ikamet gibi katı şartların bir kısmı esneklik gösterebilir. Ancak adayların genel olarak şu temel şartları taşıması gerekmektedir:

1. Genel Şartlar

T.C. Vatandaşı Olmak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak (Bazı özel şirketler üst yaş sınırı belirleyebilir).

Eğitim Durumu: İlan detayında belirtilen eğitim seviyesine sahip olmak. Çoğu ilanda en az lise mezunu şartı aranırken, bazı özel sektör ilanlarında ilkokul mezunu adaylar da değerlendirilebilmektedir.

Askerlik Durumu: Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecil ettirmiş olmak.

Adli Sicil: Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve adli sicil kaydının temiz olması.

Sağlık Durumu: Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması.