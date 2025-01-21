Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Magnezyum, vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için gerekli olan önemli minerallerden biridir. İç Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Sevgi Aras, magnezyum eksikliğinin belirtilerini, hangi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve bu eksikliğin nasıl giderilebileceğini takvim.com.tr'ye yapmış olduğu özel açıklamalarda detaylı bir şekilde açıkladı.