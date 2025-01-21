Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı
Magnezyum, vücudumuz için hayati öneme sahip minerallerden biridir ve eksikliği birçok sağlık sorununa yol açabilir. Peki, magnezyum eksikliğinde vücudumuz hangi sinyalleri gönderir? Hangi besinler magnezyum açısından zengindir? İç Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Sevgi Aras, magnezyum eksikliğinin belirtilerini ve bu durumu nasıl yönetebileceğimizi anlatıyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:29