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Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Magnezyum, vücudumuz için hayati öneme sahip minerallerden biridir ve eksikliği birçok sağlık sorununa yol açabilir. Peki, magnezyum eksikliğinde vücudumuz hangi sinyalleri gönderir? Hangi besinler magnezyum açısından zengindir? İç Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Sevgi Aras, magnezyum eksikliğinin belirtilerini ve bu durumu nasıl yönetebileceğimizi anlatıyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:29
Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Magnezyum, vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için gerekli olan önemli minerallerden biridir. İç Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Sevgi Aras, magnezyum eksikliğinin belirtilerini, hangi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve bu eksikliğin nasıl giderilebileceğini takvim.com.tr'ye yapmış olduğu özel açıklamalarda detaylı bir şekilde açıkladı.

Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Magnezyumun Önemi ve Eksikliği

İç Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Sevgi Aras, magnezyumun vücuttaki önemli minerallerden biri olduğunu ve öneminin son yıllarda halk arasında giderek daha fazla anlaşıldığını belirtiyor.

Dr. Aras, "Magnezyum eksikliğini tahlillerde görmek oldukça önemlidir çünkü eksiklik genellikle iştahsızlık, yorgunluk ve kas krampları gibi şikayetlerle başlar." ifadelerini kullanıyor.

Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 etkisi!

Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Dr. Aras, bunun yanı sıra uzun dönemde depresyon eğilimi, adet öncesi problemlere bağlı ağrılar, baş ağrıları ve yaygın vücut ağrıları gibi daha ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Magnezyum eksikliğinin çok çeşitli belirtileri olabilir ve bu belirtiler genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar." dedi.

Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Magnezyum Eksikliği ile İlgili Sorunlar

Dr. Sevgi Aras, magnezyum eksikliğinin özellikle kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi durumlarla ilişkili olduğunu vurguluyor. Dr. Aras, "İdrar söktürücü ilaç kullanan hastalarda magnezyum düşüklüğü sıkça görülen bir durumdur ve bu eksiklik kan tahlillerine yansır." diye ekliyor.

Şiddetli kas krampları ve geçmeyen uyku isteği! Magnezyum eksikliğinin vücuttaki 4 tahribatı

Ayrıca kalp ritm bozuklukları, kas krampları, konsantrasyon eksiklikleri, vücut ağrıları ve uyku problemleri gibi durumlar da magnezyum eksikliğiyle ortaya çıkabilir. Dr. Aras, "Gece yatarken özellikle kas kramplarının artması da yaygın bir şikayettir." ifadelerini paylaşıyor.