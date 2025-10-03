Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK sözleşmeli personel alacak! KPSS'li KPSS'siz

SGK bilişim altyapısını güçlendirmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı için dev bir ilana çıktı. KPSS'li ve KPSS'siz başvuru imkanı sunulan pozisyonlar için son başvuru tarihi 19 Ekim 2025 olarak belirlendi. Yazılım mimarından siber güvenlik uzmanına kadar birçok kritik pozisyonun yer aldığı alımda maaşlar da tecrübeye göre katlanarak artıyor. İşte adayların bilmesi gereken tüm kritik detaylar ve başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:39
Devlet kadrosunda, yüksek maaş ve kariyer hedefi olan binlerce bilişim profesyonelini heyecanlandıran haber Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. Kurum 3 Ekim 2025'te yayımladığı resmi duyuru ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6'ncı maddesi uyarınca 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

Bu alım, sıradan bir memur alımından çok daha fazlasını ifade ediyor. SGK'nın dijital dönüşüm hamlelerinin merkezinde yer alacak olan bu pozisyonlar, hem kariyer basamaklarını hızla tırmanma hem de kamudaki en yüksek maaş skalalarından birine dahil olma fırsatı sunuyor. Başvurular KPSS puanı olanlar için büyük bir avantaj sağlarken sektörde tecrübeli ancak KPSS puanı olmayan profesyoneller için de kapıyı aralıyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? İŞTE 22 KİŞİLİK DEV KADRONUN DAĞILIMI

SGK'nın teknoloji üssünde görev alacak personeller, kurumun en kritik projelerinde yer alacak. İşte pozisyonlar ve kontenjanları:

Kıdemli Yazılım Mimarı: 2 Kişi

Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi I: 1 Kişi

Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi II: 1 Kişi

Kıdemli Yazılım Uzmanı: 9 Kişi

Kıdemli DevOps Uzmanı: 2 Kişi

Yazılım Uzmanı: 3 Kişi

Uzman İş Analisti: 2 Kişi