SGK sözleşmeli personel alacak! KPSS'li KPSS'siz
SGK bilişim altyapısını güçlendirmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı için dev bir ilana çıktı. KPSS'li ve KPSS'siz başvuru imkanı sunulan pozisyonlar için son başvuru tarihi 19 Ekim 2025 olarak belirlendi. Yazılım mimarından siber güvenlik uzmanına kadar birçok kritik pozisyonun yer aldığı alımda maaşlar da tecrübeye göre katlanarak artıyor. İşte adayların bilmesi gereken tüm kritik detaylar ve başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:39