Bu alım, sıradan bir memur alımından çok daha fazlasını ifade ediyor. SGK'nın dijital dönüşüm hamlelerinin merkezinde yer alacak olan bu pozisyonlar, hem kariyer basamaklarını hızla tırmanma hem de kamudaki en yüksek maaş skalalarından birine dahil olma fırsatı sunuyor. Başvurular KPSS puanı olanlar için büyük bir avantaj sağlarken sektörde tecrübeli ancak KPSS puanı olmayan profesyoneller için de kapıyı aralıyor.