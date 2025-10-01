KPSS'den 50 ve üzeri puan alan milyonlarca adaya beklenen haber geldi! Kamu kurumları Ekim ayı itibarıyla bünyelerindeki personel eksikliğini gidermek için yeni alım ilanlarını peş peşe yayınladı. Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kritik kurumlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları için yüzlerce yeni kadro açtı. Düşük KPSS puanıyla memur olma hayali kuranlar için altın değerindeki bu fırsatların başvuru tarihleri kadro dağılımı ve aranan özel şartlar belli oldu. İşte zabıta, itfaiye eri, müfettiş yardımcısı ve düz memur kadroları için kurum kurum tam ilan listesi ve başvuru detayları.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 16:06