Düşük KPSS puanıyla memur personel alımı yapılıyor

KPSS'den 50 ve üzeri puan alan milyonlarca adaya beklenen haber geldi! Kamu kurumları Ekim ayı itibarıyla bünyelerindeki personel eksikliğini gidermek için yeni alım ilanlarını peş peşe yayınladı. Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kritik kurumlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları için yüzlerce yeni kadro açtı. Düşük KPSS puanıyla memur olma hayali kuranlar için altın değerindeki bu fırsatların başvuru tarihleri kadro dağılımı ve aranan özel şartlar belli oldu. İşte zabıta, itfaiye eri, müfettiş yardımcısı ve düz memur kadroları için kurum kurum tam ilan listesi ve başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 16:06
Devlet memuru olma hayali kuran binlerce aday için Ekim ayı fırsatlarla dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet kalitesini artırmak ve personel açıklarını kapatmak amacıyla yeni memur ve personel alımı ilanlarını duyurdu. Bu alımların en dikkat çeken yönü ise yüksek puan barajlarına takılan adaylara umut olacak şekilde 50, 55 ve 60 gibi taban puanlarla da başvuru imkanı sunulması.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA BAŞVURUDA ALTIN KURAL: PUAN TÜRÜNÜZE DİKKAT!

Adayların başvuru yapmadan önce bilmesi gereken en önemli detay, her kadro için farklı bir KPSS puan türünün ve taban puanın istendiğidir. Genel olarak aranan puan türleri ve geçerlilik yılları şöyledir:

Geçerlilik Yılı: Başvurularda 2023 veya 2024 yıllarında yapılmış KPSS sonuçları kabul edilecektir.

Lisans Mezunları İçin: P3 puan türü esas alınır.

Ön Lisans Mezunları İçin: P93 puan türü esas alınır.

Lise (Ortaöğretim) Mezunları İçin: P94 puan türü esas alınır.

EKİM AYININ EN GÖZDE İLANLARI: HANGİ KURUM, KAÇ KİŞİ ALIYOR?

İşte Ekim ayında başvuruları başlayacak olan ve memur adaylarının ajandasına not alması gereken en önemli alımlar ve başvuru tarihleri:

EDİRNE BELEDİYESİ (30 KADRO!)

Ekim ayının en büyük alımlarından birini yapan Edirne Belediyesi, güvenlik ve acil müdahale birimlerini güçlendiriyor.

Kadro: 15 İtfaiye Eri, 15 Zabıta Memuru

Başvuru Tarihleri: 20 Ekim - 24 Ekim

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) - 35 Müfettiş Yardımcısı

Kariyer meslekler arasında yer alan ve yüksek prestij sunan Müfettiş Yardımcılığı için SGK düğmeye bastı.

Kadro: 35 Müfettiş Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 20 Ekim - 31 Ekim