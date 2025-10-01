Devlet memuru olma hayali kuran binlerce aday için Ekim ayı fırsatlarla dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet kalitesini artırmak ve personel açıklarını kapatmak amacıyla yeni memur ve personel alımı ilanlarını duyurdu. Bu alımların en dikkat çeken yönü ise yüksek puan barajlarına takılan adaylara umut olacak şekilde 50, 55 ve 60 gibi taban puanlarla da başvuru imkanı sunulması.