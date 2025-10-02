Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok ile sınavsız hasta danışmanı alımı başladı!

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR üzerinden personel alımları tam gaz devam ediyor. Son olarak hastanelere ve özel sağlık kuruluşlarına sınavsız hasta danışmanı alımı başladı. Türkiye İş Kurumu sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için beklenen duyuruyu yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki özel hastaneler ve sağlık kuruluşları için 'Hasta Danışmanı' alım ilanları güncellendi. En az ilkokul mezunu adayların bile başvurabildiği bu ilanlar, on binlerce kişiye yeni bir iş kapısı aralıyor. Peki, hasta danışmanı ne iş yapar, başvuru şartları nelerdir, hangi illerde alım var ve İŞKUR üzerinden başvuru adımları nasıl tamamlanır? İşte tüm detaylarıyla 2025 yılı hasta danışmanı alımı yol haritası...

Giriş Tarihi: 02.10.2025 13:56
HASTA DANIŞMANI ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE ARANAN GENEL ŞARTLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda adaylarda aranan bazı temel genel şartlar bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, her kurum kendi özel şartlarını (yaş, deneyim, sertifika vb.) ilanın detaylarında belirtebilir. Bu nedenle başvuru yaparken hem genel hem de özel şartları dikkatle okumanız kritik önem taşır.

Aranan Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR'a kayıtlı olmak veya başvuru sırasında kayıt yaptırmak.

En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre lise veya ön lisans mezuniyeti istenebilir).

İletişim becerileri güçlü, diksiyonu düzgün ve güler yüzlü olmak.

Hizmet ve çözüm odaklı bir çalışma anlayışına sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Kişisel bakımına ve dış görünümüne özen göstermek.

Temel düzeyde bilgisayar ve ofis programlarını (Word, Excel) kullanabilmek.

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTA DANIŞMANI ALIMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular tamamen online olarak İŞKUR'un resmi sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz:

İŞKUR Sistemine Giriş: Öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin.

İş Arayan Girişi: Açılan sayfada sol üstte bulunan "İş Arayan" linkine tıklayarak e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

İş İlanları Sayfası: Giriş yaptıktan sonra üst menüde yer alan "İş İlanları" sekmesine tıklayın.

Arama Filtreleme: Karşınıza çıkan iş ilanı arama sayfasında "Meslek" kutucuğuna "Hasta Danışmanı" yazın ve sağ taraftaki "Ara" butonuna basın.

İlanları İnceleme ve Başvuru: Sistem, Türkiye genelindeki tüm güncel hasta danışmanı ilanlarını listeleyecektir. Size uygun olan ilanı (şehir, son başvuru tarihi vb.) seçin ve ilanın detaylarını inceleyin. Şartları taşıyorsanız, sayfanın alt kısmında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın.

HANGİ İLLERDE ALIM VAR? İŞTE GÜNCEL İLAN LİSTESİ (EKİM 2025)

Aşağıda farklı iller için açılmış bazı güncel ilanlar ve son başvuru tarihleri yer almaktadır. Listenin tamamına ve yeni eklenecek ilanlara yukarıda anlatılan başvuru adımlarını takip ederek İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çalışma Yeri (İl / İlçe)
Açık Pozisyon
İŞKUR İlan Numarası
Son Başvuru Tarihi
SAKARYA / ADAPAZARI
1 Kişi
00009225193
9.10.2025
ELAZIĞ / ELAZIĞ MERKEZ
1 Kişi
00009185297
9.10.2025
ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
1 Kişi
00009188531
10.10.2025
ANKARA / ÇANKAYA
1 Kişi
00009193218
12.10.2025
ANKARA / ÇANKAYA
1 Kişi
00009205401
13.10.2025
İSTANBUL / MALTEPE
2 Kişi
00009213098
22.10.2025
BURSA / NİLÜFER
2 Kişi
00009218197
25.10.2025
YALOVA / YALOVA MERKEZ
1 Kişi
00009133463
11.11.2025
İZMİR / ÇİĞLİ
1 Kişi
00009158247
23.11.2025
KOCAELİ / KOCAELİ MERKEZ
1 Kişi
00009211219
20.12.2025