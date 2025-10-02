Aşağıda farklı iller için açılmış bazı güncel ilanlar ve son başvuru tarihleri yer almaktadır. Listenin tamamına ve yeni eklenecek ilanlara yukarıda anlatılan başvuru adımlarını takip ederek İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz.
|
Çalışma Yeri (İl / İlçe)
|
Açık Pozisyon
|
İŞKUR İlan Numarası
|
Son Başvuru Tarihi
|
SAKARYA / ADAPAZARI
|
1 Kişi
|
00009225193
|
9.10.2025
|
ELAZIĞ / ELAZIĞ MERKEZ
|
1 Kişi
|
00009185297
|
9.10.2025
|
ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ
|
1 Kişi
|
00009188531
|
10.10.2025
|
ANKARA / ÇANKAYA
|
1 Kişi
|
00009193218
|
12.10.2025
|
ANKARA / ÇANKAYA
|
1 Kişi
|
00009205401
|
13.10.2025
|
İSTANBUL / MALTEPE
|
2 Kişi
|
00009213098
|
22.10.2025
|
BURSA / NİLÜFER
|
2 Kişi
|
00009218197
|
25.10.2025
|
YALOVA / YALOVA MERKEZ
|
1 Kişi
|
00009133463
|
11.11.2025
|
İZMİR / ÇİĞLİ
|
1 Kişi
|
00009158247
|
23.11.2025
|
KOCAELİ / KOCAELİ MERKEZ
|
1 Kişi
|
00009211219
|
20.12.2025