HASTA DANIŞMANI ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE ARANAN GENEL ŞARTLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda adaylarda aranan bazı temel genel şartlar bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, her kurum kendi özel şartlarını (yaş, deneyim, sertifika vb.) ilanın detaylarında belirtebilir. Bu nedenle başvuru yaparken hem genel hem de özel şartları dikkatle okumanız kritik önem taşır.

Aranan Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR'a kayıtlı olmak veya başvuru sırasında kayıt yaptırmak.

En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre lise veya ön lisans mezuniyeti istenebilir).

İletişim becerileri güçlü, diksiyonu düzgün ve güler yüzlü olmak.

Hizmet ve çözüm odaklı bir çalışma anlayışına sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Kişisel bakımına ve dış görünümüne özen göstermek.

Temel düzeyde bilgisayar ve ofis programlarını (Word, Excel) kullanabilmek.