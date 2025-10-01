Binlerce memur alımı (Ekim): KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımı yapan kurumlar ve başvuru şartları

Bu alımda KPSS şartı aranmıyor olması, ilanı milyonlarca genç için bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Adaylarda aranan temel nitelikler ise iyi derecede yabancı dil bilgisi, kurum tarafından belirlenen boy-kilo endeksine uygunluk ve uçuşa engel bir sağlık durumunun olmaması. Bu alım havacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.