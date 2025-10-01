Binlerce memur alımı (Ekim): KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımı yapan kurumlar ve başvuru şartları
Ekim ayının ilk gününde yayımlanan duyurular iş arayan milyonlarca vatandaşa ilaç gibi geldi. Bakanlıklardan belediyelere, üniversitelerden Türk Hava Yolları'na kadar kamu ve özel sektörün devleri binlerce kişilik rekor bir kontenjanla personel alımı için düğmeye bastı. KPSS puanı olanlar için olduğu kadar KPSS şartı aranmayan pozisyonlar için de kapılar sonuna kadar açıldı. İşte kadın erkek tüm adayları ilgilendiren o dev alımların tüm detayları başvuru şartları ve kurum kurum tam liste...
