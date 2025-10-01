Kadraj Galeri Kadraj İkon Binlerce memur alımı (Ekim): KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımı yapan kurumlar ve başvuru şartları

Ekim ayının ilk gününde yayımlanan duyurular iş arayan milyonlarca vatandaşa ilaç gibi geldi. Bakanlıklardan belediyelere, üniversitelerden Türk Hava Yolları'na kadar kamu ve özel sektörün devleri binlerce kişilik rekor bir kontenjanla personel alımı için düğmeye bastı. KPSS puanı olanlar için olduğu kadar KPSS şartı aranmayan pozisyonlar için de kapılar sonuna kadar açıldı. İşte kadın erkek tüm adayları ilgilendiren o dev alımların tüm detayları başvuru şartları ve kurum kurum tam liste...

Giriş Tarihi: 01.10.2025
Ekim ayının gelmesiyle birlikte, kamu personeli olmak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Devletin farklı kademelerinde görevlendirilmek üzere yayımlanan ilanlar istihdam için oldukça önemli. Binlerce kişilik devasa kontenjan, lise, ön lisans ve lisans mezunu binlerce gence yeni bir kariyer yolu açıyor. Birbirinden farklı alanlarda, zabıtadan subaya, kabin memurundan daimi işçiye kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar adayların niteliklerine ve kariyer hedeflerine göre eşsiz seçenekler barındırıyor.

HANGİ KURUM KAÇ KİŞİ ALACAK? İŞTE KURUM KURUM KONTENJAN REHBERİ

Bu devasa istihdam seferberliğinde başı çeken kurumlar ve ilan detayları, adayların yol haritasını belirliyor. KPSS şartı olmadan yapılan alımlar dikkat çekerken, KPSS puanını kullanmak isteyenler için de binlerce kadro mevcut.

1. Türk Hava Yolları (THY) – 1000 Kabin Memuru (KPSS'SİZ)

Göklerin milli gururu Türk Hava Yolları, Ekim ayının en çok ses getiren ilanına imza attı. Büyüyen filosu ve artan uçuş ağıyla paralel olarak, tecrübeli veya tecrübesiz 1000 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu.

Bu alımda KPSS şartı aranmıyor olması, ilanı milyonlarca genç için bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Adaylarda aranan temel nitelikler ise iyi derecede yabancı dil bilgisi, kurum tarafından belirlenen boy-kilo endeksine uygunluk ve uçuşa engel bir sağlık durumunun olmaması. Bu alım havacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) – 155 Subay Alımı (KPSS'Lİ)

Vatan savunmasının kalbi Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak nitelikli personel alımına devam ediyor. Ekim ayı ilanları kapsamında, sağlık ve eğitim branşlarında görevlendirilmek üzere 155 subay alımı gerçekleştirilecek.

