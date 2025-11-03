Pegasus tecrübesiz kabin memuru alımı: Pegasus başvuru şartları, süreç ve sosyal olanaklar

Pegasus, tecrübesiz alımlarda genç ve dinamik bir kadro oluşturmayı hedeflerken, eğitim ve dil yeterliliğini ön planda tutmaktadır.
|Kriter
|Detaylı Şartname (2025 Alımları)
|Yaş Sınırı
|18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından küçük olmak. (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu adaylar)
|Mezuniyet
|Minimum Ön Lisans mezunu olmak. (Yurt dışı mezunlarından YÖK denklik belgesi istenecektir.)
|Boy Oranı
|Kadın: 160 cm – 180 cm / Erkek: 170 cm – 190 cm aralığında olmak. (Boy ile vücut ağırlığı arasında orantı beklenir.)
|İngilizce Şartı
|İyi derecede İngilizce bilmek. Tercihen %100 İngilizce eğitim veya TOEFL (min. 84) / IELTS (min. 6) puanına sahip olmak.
|Tercih Edilen Diller
|Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, Kazakça ve Kırgızca dillerinden birini iyi seviyede bilmek ek avantaj sağlar.
|Erkek Adaylar
|Askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak.