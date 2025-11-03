Kadraj Galeri Kadraj İkon Pegasus tecrübesiz kabin memuru alımı: Pegasus başvuru şartları, süreç ve sosyal olanaklar

Pegasus Havayolları, 2025 yılı büyüme stratejisinin rotasını çizdi: Kanatları Genişletmek! Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli taşıyıcısı, bu iddialı hedef doğrultusunda, gökyüzünde kariyer hayali kuran tecrübeli ve tecrübesiz adaylar için dev bir istihdam kapısı araladı. İstanbul merkezli operasyonlarda görev almak üzere açılan kabin memuru pozisyonları, 35 yaşını aşmamış, ön lisans mezunu ve uluslararası iletişim dili olan İngilizceye hakim genç profesyonelleri hedefliyor. Eğer kariyer hedefinizde 10 bin metre irtifa varsa, bu fırsatı kaçırmayın!

Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:28
Pegasus Havayolları, 2025 yılı insan kaynakları planları çerçevesinde önemli bir istihdam hamlesi başlattı. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz adayların başvurabileceği kabin memuru alım duyurusu, şirketin kariyer platformu üzerinden resmiyet kazandı.

Havacılık sektörüne güçlü bir başlangıç yapmak isteyen üniversite mezunları için büyük bir kapı aralayan bu alım, adaylardan temel fiziksel şartların yanı sıra güçlü iletişim becerileri ve dil yeterliliği bekliyor.

📋 Pegasus Kabin Memuru Alımı Genel Şartları Nelerdir?

Pegasus Havayolları, havacılık sektörünün gerektirdiği yüksek standartlarda hizmet verecek adayları seçmek için başvuru kriterlerini oldukça net belirlemiştir. 2025 yılı alım sürecinde, adayların yolcu güvenliği ve memnuniyetini en üst düzeyde tutacak yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.

Adaylarda Aranan Temel Nitelikler:

Vatandaşlık ve Uyum: Adayların T.C. Vatandaşı olması, vardiyalı ve esnek uçuş saatlerine fiziksel ve sosyal olarak uyum sağlayabilmesi kritik öneme sahiptir.

Fiziksel Görünüm: Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudun görünen yerlerinde (yüz, boyun, kol, bacak vb.) dövme, piercing, yanık, yara izi gibi durumların bulunmaması şartı aranmaktadır.

Hukuki Durum: Adayların adli sicil kaydının bulunmaması ve uçuş görevini engelleyecek herhangi bir yasal sorunun olmaması zorunludur.

Pegasus veya önceki işyerlerinden disiplinsizlik, devamsızlık veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle ayrılmamış olmak gerekmektedir. Adayların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen "Kabin Ekibi Sağlık Kriterleri"ne tam olarak uygun olması, yani uçuşa elverişliliği engelleyecek fiziksel ya da mental sağlık sorununun bulunmaması şarttır. Güçlü iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, planlama, organizasyon ve misafir memnuniyetini esas alan çözüm odaklı yaklaşım beklenmektedir.

Yaş, Boy, Mezuniyet ve Dil Kriterleri: Kimler Başvurabilir?

Pegasus, tecrübesiz alımlarda genç ve dinamik bir kadro oluşturmayı hedeflerken, eğitim ve dil yeterliliğini ön planda tutmaktadır.

Kriter Detaylı Şartname (2025 Alımları)
Yaş Sınırı 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından küçük olmak. (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu adaylar)
Mezuniyet Minimum Ön Lisans mezunu olmak. (Yurt dışı mezunlarından YÖK denklik belgesi istenecektir.)
Boy Oranı Kadın: 160 cm – 180 cm / Erkek: 170 cm – 190 cm aralığında olmak. (Boy ile vücut ağırlığı arasında orantı beklenir.)
İngilizce Şartı İyi derecede İngilizce bilmek. Tercihen %100 İngilizce eğitim veya TOEFL (min. 84) / IELTS (min. 6) puanına sahip olmak.
Tercih Edilen Diller Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, Kazakça ve Kırgızca dillerinden birini iyi seviyede bilmek ek avantaj sağlar.
Erkek Adaylar Askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak.
Pegasus Kabin Memuru Başvuru ve Mülakat Süreci Adım Adım

Pegasus Kabin Memuru alım süreci, adayların hem teknik bilgi hem de kişisel yetkinliklerini ölçen çok aşamalı ve titiz bir süreçtir.

Aşama 1: Online Başvuru ve Ön Değerlendirme

Adaylar, başvurularını yalnızca Pegasus'un Kariyer.net platformu üzerinden yapmalıdır. İnsan Kaynakları (İK) departmanı, bu aşamada başvuru formlarını ve özgeçmişleri (CV), belirlenen temel kriterlere uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutar.