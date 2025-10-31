KAMUYA 2.178 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri zabıta alımı başladı: AFAD, EPDK, TSE, TÜİK...

🎯 KASIM AYININ İLK HAFTASI: UZMANLIK VE BİLİŞİM YOĞUNLUĞU

Kasım ayının başlangıcı, özellikle bilgi teknolojileri (Bilişim Personeli) ve üst düzey uzman yardımcılığı kadrolarında yoğunlaşan alımlara sahne oluyor. Askeri kurumlardan bakanlıklara kadar pek çok önemli kurum alım yapıyor.