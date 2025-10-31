Kadraj Galeri Kadraj İkon KAMUYA 2.178 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri zabıta alımı başladı: AFAD, EPDK, TSE, TÜİK...

Gelen ilanlara göre 28 farklı kamu kurumu, toplam 2178 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamuda çalışmak isteyenler için Bilişim Personeli, Uzman Yardımcılığı ve Zabıta gibi pozisyonlardaki alımların son başvuru tarihlerini ve tüm detayları inceleyin. Peki kamu personel alımı ilanlarında öne çıkan kurumlar ve son başvuru tarihleri neler? Hangi pozisyonlarda yoğunlaşma var? İşte Kasım ayı itibarıyla güncel memur ve sözleşmeli personel alım ilanlarının tüm detayları.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 11:43
Kamuda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için önemli bir dönem başlıyor. 28 farklı kamu kurum ve kuruluşu, Resmi Gazete'de yayımladıkları ilanlarla toplamda 2178 personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu büyük alım dalgası, kamuya yeni yüzlerin katılmasını sağlayacak ve geniş bir pozisyon yelpazesini kapsayacak.

Alımlar, merkezi yönetimden yerel yönetimlere (Belediyeler), kritik kurumlardan (SGK, AFAD) uzmanlık gerektiren bakanlık ve başkanlıklara kadar yayılıyor. Adaylar, KPSS puanı, kurum sınavları veya mülakatlar gibi farklı yöntemlerle bu kadrolara yerleşme fırsatı yakalayacak.

📅 ACİL VE KRİTİK İLANLAR: BUGÜN SONA EREN BAŞVURULAR!

Bugün (31.10.2025) başvuruları sona erecek olan bazı kritik ilanlar bulunuyor. Kamuda kariyer hedefleyen adayların bu son fırsatları kaçırmaması gerekiyor:

İlanın Son Tarihi Kurum Adı Pozisyon/Sınav Adı
31.10.2025 (Bugün) Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Sınavı
31.10.2025 (Bugün) SGK Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
🎯 KASIM AYININ İLK HAFTASI: UZMANLIK VE BİLİŞİM YOĞUNLUĞU

Kasım ayının başlangıcı, özellikle bilgi teknolojileri (Bilişim Personeli) ve üst düzey uzman yardımcılığı kadrolarında yoğunlaşan alımlara sahne oluyor. Askeri kurumlardan bakanlıklara kadar pek çok önemli kurum alım yapıyor.

İlanın Son Tarihi Kurum Adı Pozisyon/Sınav Adı
02.11.2025 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli

03.11.2025 Jandarma Genel Komutanlığı 2026 Yılı Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alımı
03.11.2025 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sözleşmeli Bilişim Personeli