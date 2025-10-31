KAMUYA 2.178 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri zabıta alımı başladı: AFAD, EPDK, TSE, TÜİK...

Bugün (31.10.2025) başvuruları sona erecek olan bazı kritik ilanlar bulunuyor. Kamuda kariyer hedefleyen adayların bu son fırsatları kaçırmaması gerekiyor:
|İlanın Son Tarihi
|Kurum Adı
|Pozisyon/Sınav Adı
|31.10.2025 (Bugün)
|Kamu İhale Kurumu
|Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Sınavı
|31.10.2025 (Bugün)
|SGK Başkanlığı
|Müfettiş Yardımcılığı Sınavı
Kasım ayının başlangıcı, özellikle bilgi teknolojileri (Bilişim Personeli) ve üst düzey uzman yardımcılığı kadrolarında yoğunlaşan alımlara sahne oluyor. Askeri kurumlardan bakanlıklara kadar pek çok önemli kurum alım yapıyor.
|02.11.2025
|Jandarma Genel Komutanlığı
|Sözleşmeli Bilişim Personeli