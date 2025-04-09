Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Meteoroloji'den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının ardından İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada bölgede kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İşte 9 Nisan hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 07:12
Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre yurdun doğu kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz bölgesinde beklenen kuvvetli yağışların yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak ve kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusundaki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon'da sağanak yağış ve yer yer kar yağışlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

İç Anadolu'da Kar

Bugün öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde başlaması beklenen yağışların gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kara dönmesi öngörülüyor.

Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Perşembe sabah saatlerine kadar süreceği belirtilen yağışların zaman zaman kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Meteoroloji özellikle yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar görüş mesafesinde azalma ve çığ riski gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.