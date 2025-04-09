Meteoroloji'den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının ardından İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada bölgede kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İşte 9 Nisan hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 07:12