Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre yurdun doğu kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz bölgesinde beklenen kuvvetli yağışların yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.