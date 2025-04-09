Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar
İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin hayatı, dedesi bildiği Enver Türkmen'in ölüm döşeğinde aslında öz babası olduğunu itiraf etmesiyle altüst oldu. Babalık davası açan Aycan İmre, DNA testi için mezarın açılmasını talep ederken, Türkmen'in mezarının kimliği belirsiz kişilerce kazılarak kemiklerin kaçırıldığı iddia edildi. Jandarma incelemesinde mezarın tahrip edildiği belirlenirken, İmre'nin miras kaçırma şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. İşte film senaryosunu aratmayan olayın detayları...