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Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin hayatı, dedesi bildiği Enver Türkmen'in ölüm döşeğinde aslında öz babası olduğunu itiraf etmesiyle altüst oldu. Babalık davası açan Aycan İmre, DNA testi için mezarın açılmasını talep ederken, Türkmen'in mezarının kimliği belirsiz kişilerce kazılarak kemiklerin kaçırıldığı iddia edildi. Jandarma incelemesinde mezarın tahrip edildiği belirlenirken, İmre'nin miras kaçırma şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. İşte film senaryosunu aratmayan olayın detayları...

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takvim.com.tr
Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin hayatı, dedesi bildiği Enver Türkmen'in babası olduğunu öğrenmesiyle değişti...

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin hayatı boyunca dedesi bildiği Enver Türkmen, ölmeden hemen önce babası olduğunu itiraf etti.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

ENVER TÜRKMEN'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DNA TESTİ YAPTIRDI

Türkmen'in ölümünün ardından özel bir hastanede DNA testi yaptıran İmre, Türkmen'in öz babası olduğunu ispatlayarak dava açtı. Testi yapan özel hastanenin raporunun mahkemede kabul edilmemesi üzerine, İmre ve avukatı Türkmen'in mezarının açılmasını talep etti.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

MEZARA ZARAR VERİLDİ

Mahkeme mezarın açılması talebini incelediği sırada, mezara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Jandarmanın incelemesi sonrasında mezarın kazılarak tahrip edildiği yönünde rapor düzenlenirken, İmre ve avukatı Türkmen'in kemiklerinin mezardan çalındığını iddia etti.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

Babalık davasında hukuki mücadelesini sürdüren Aycan İmre, ayrıca Türkmen'in mezarının açılarak kemiklerin yerinde olup olmadığı yönünde tespit yapılmasını ve Türkmen'in çocuklarından DNA örneği alınarak babalık davasının bu şekilde sonuçlandırılması talebiyle yeniden dava açtı.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

"MEZARI KAÇIRDILAR"

Aycan İmre şunları söyledi:

"Bana kendisini 'Dede' olarak tanıttı. Yıllarca hep dede olarak bildim. En son rahatsızlandığında, 2023 Haziran ayında, hastanede ağır bir hastalık geçirdiğinde 'Sen benim kızımsın. Bundan sonraki süreçte kendi haklarını al. Sakın mağdur olma' diye bana tırnaklarını ve saçlarını verdi. Her şeyini bana bıraktı. Ben bunu test yaptırıp özel bir hastanede ispat etmeme rağmen, hukuki bir geçerli olmadığı için yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Ancak bu süreç içerisinde, ben yasal yollara başvurduğumda, mezarı 3 kere kaçırmaya çalıştılar.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

Ancak en sonuncusunda, geçen Mart ayı itibariyle, mezarı kaçırdılar. Defalarca bununla ilgili şikayette bulunmamıza rağmen, vakıf üyelerine de söylememize rağmen kimse hiç oralı olmadı açıkçası. Bununla ilgili en son geldiğimizde jandarmayla tutanak tutturduk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mezar 2 kapaklı bir mezar. Normal mezarlar gibi değil. Alt kapağı açıp komple toprağını sıyırıp her şeyi çıkartmışlardı. Zaten jandarmada da, savcılıkta da ekran resimleri ve fotoğrafları mevcut.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

Sonrasında onlar da suç duyurusunda bulundular. Yani kardeşlerim mi, vakıf üyeleri mi kimin yaptığı belli değil bunun açıkçası. Ama bu mezar buradan ben mirasçı olmayayım diye kaçırıldı. Bununla birlikte şu an yasal sürecimiz devam ediyor"

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

"YASAL SÜRECE BAŞLAYACAĞIZ ÇÜNKÜ MAL KAÇIRMALAR MEVCUT"

İmre'nin Avukatı Aslı Nur Çanakçı ise sürece ilişkin şunları söyledi:

"Müvekkilim Aycan Hanım'ın babalık davasıyla ilgili sürecimiz devam ediyor. Aslında ön inceleme davasıyla birlikte feth-i kabir talebinde bulunmamızın tarihinin verilmesini bekliyorduk. Ancak 9 Mart günü mezarın kaçırılma şüphesiyle beni aradı. Geldik, jandarma tutanağını tutturduk. Ardından gerekli belgeleri acil feth-i kabir yapılması için aile mahkemesine sunduk. Mahkemeden şu an ara karar bekliyoruz, muhtemelen verecek. Böylece ön inceleme duruşmasına da DNA sonucuyla birlikte geleceğiz.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

Yalnız şöyle bir husus daha var. Sanırım karşı taraf bunu bilmiyordu. Tabii ki bir suç isnat etmiyorum. Fakat eğer mezarın kaçırılması gibi bir durum söz konusuysa karşı taraf tarafından, mezar kaçırılması sadece DNA'nın baba tarafından belli olduğu ile ilgili değil. Aynı zamanda babanın başka çocuklarıyla birlikte, diğer çocuklara karşılaştırmalı DNA yapıldığı zaman paternal DNA diye bir şey var. Yani babadan gelen DNA. Kardeş çocuklarının birbirleriyle DNA raporu da mahkeme tarafından kabul oluyor. O yüzden feth-i kabir yapıldığı zaman farklı bir DNA çıksın ya da çıkmasın, Enver Türkmen'in zaten hali hazırda kabul ettiği ve yasal olarak tanıdığı çocuklarıyla da kıyaslanacak.

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

Bu şekilde biz hem mezardan bir kaçırılma olup olmadığını bunun öğreneceğiz. Hem müvekkilim zaten özel bir hastanede DNA raporu kabul olduğu için ve bildiği için babasını kendisi nüfusuna geçecek. Ardından yasal sürece başlayacağız. Çünkü mal kaçırmalar mevcut. Saklı payını alması için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir durum daha var. Biz aynı zamanda suç duyurusunda da bulunduk. Çünkü mezar tahrip etmek aynı zamanda kamuyu ilgilendiren de bir suç olduğu için. Bununla alakalı bir güvenlik kamerası var. Onunla ilgili de savcılık Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir müzekkere gönderdi. Kimin yaptığı öğrenilecek"

Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar

Fotoğraflar: DHA / TAKVİM.COM.TR