SOSYAL MEDYA HESABINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı yaşanan son gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından "O kadar şey oluyor sen niye susuyorsun?" diyenlere; Gülerek olup biteni izliyorum ve bekliyorum. En son ben konuşacağım. O zaman şimdi konuşanlar susacak!"şeklinde bir paylaşım yaptı.