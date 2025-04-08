Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek
Narin Güran cinayetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın avukatları, Bahtiyar'ın iddiasının çürütüldüğünü savunarak, sanıkların telefonlarındaki hareketlilikle ilgili uzman bilirkişi tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Enes Güran'ın telefon aktivitesi de yayımlandı. Öte yandan Salim Güran'ın telefonundaki mesajları neden sildiğine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın telefon aktivitesi ve gelen resim ise dikkat çekti. Avukat Onur Özdağ, yakın zamanda paylaşacağı görüntüyü görenlerin havale geçireceğini savundu.