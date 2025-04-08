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Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

Narin Güran cinayetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın avukatları, Bahtiyar'ın iddiasının çürütüldüğünü savunarak, sanıkların telefonlarındaki hareketlilikle ilgili uzman bilirkişi tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Enes Güran'ın telefon aktivitesi de yayımlandı. Öte yandan Salim Güran'ın telefonundaki mesajları neden sildiğine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın telefon aktivitesi ve gelen resim ise dikkat çekti. Avukat Onur Özdağ, yakın zamanda paylaşacağı görüntüyü görenlerin havale geçireceğini savundu.

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takvim.com.tr
Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl öldürülüp çuvala konularak cesedi dere yatağına gizlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklardan anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın avukatları, olay saatinde müvekkillerinin ve diğer sanıkların telefonlarındaki hareketlilikle ilgili uzman bilirkişi tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Nevzat Bahtiyar'ın iddiasının çürütüldüğünü savunan avukatlar, raporu mahkemeye sunarak Yüksel ve Enes Güran'ın tahliyesi için başvuruda bulundu.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

4 sanığın da telefonlarını ve kamera görüntülerini inceleyen Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi, "Narin'in son göründüğü an okul kamerasında 15:15:14. Bu kamera 4 dakika ilerideymiş. Gerçek zaman aslında 15:11:14. Daran 2 kamerası ise 6 dakika 45 saniye ileride. Burada gerçek zaman 15:12:05. Yani kameradaki karartı Narin'e aitse Narin'in 51 saniyede patikadan tepeye çıkması gerekiyor.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

Karartının göründüğü yerden ahırın olduğu yer 75 metre. Narin, ancak koşmuşsa bu mesafeyi gitmiş olabilir." dedi.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

ÜSKÜDAR'DA OTELE GİTMEK ÜZERE ANLAŞTI

Salim'in telefon aktivitelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Beşikçi, "Salim telefonun bütün gün kendisinde olduğunu söylüyor. Zaten telefonu vermemek için de nedenleri var kaçamak uygulaması kullanıyor" dedi. Salim Güran'ın verdiği ifadeler doğrultusunda birkaç kadın ile konuştuğu ve İstanbul Üsküdar'da bir otele gitmek üzere anlaştığı bilgisine ulaşıldı.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

UYGULAMAYI NEDEN DEVRE DIŞI BIRAKTI

Beşikçi, Salim Güran'ın telefonundan silinen tek şeyin Nevzat Bahtiyar ile yaptığı görüşmeler olduğunun da atlını çizdi. Beşikçi, Güran'ın telefonundaki ses kaydı uygulamasının 1 gün sonra devre dışı kaldığını da açıkladı. Güran'ın uygulamayı kendisinin devre dışı bırakmadığını iddia ettiğini de ifade etti.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı

ENES'İN TELEFON AKTİVİTELERİNDE NE ÇIKTI?

Enes Güran'ın telefon aktiviteleri de ilk kez ortaya çıktı. Güran'ın telefonunun annesinin telefonu ile bir süre yan yana olduğu belirlendi. 15:44 ise Şevdar isimli arkadaşı ile 65 saniye konuştuğu ortaya çıktı. Güran'ın 16:40'ta ise sosyal iletişim platformu olan Discord'a girdiği görüldü.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

Saat 16:00 itibari ile Güran'ın sık sık İnstagram'a girdiği tespit edildi.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

GELEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Nevzat Bahtiyar'ın telefon aktivitesinde ise 15:07'de Salim Güran ile konuştuktan sonra 16:49'a kadar hareket tespit edilmediği görülüyor. Bahtiyar'ın telefonundaki tek hareketin 15:48'de Instagram üzerinden gelen genç bir kadının fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

Beşikçi, Bahtiyar'ın son 2 aylık WhatsApp geçmişini ve 5 günlük sohbet verilerini de sildiğini tespit ettiğini açıkladı.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! O delil havale geçirtecek

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı yaşanan son gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından "O kadar şey oluyor sen niye susuyorsun?" diyenlere; Gülerek olup biteni izliyorum ve bekliyorum. En son ben konuşacağım. O zaman şimdi konuşanlar susacak!"şeklinde bir paylaşım yaptı.

Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı

"HAVALE GEÇİRECEKLER"

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise "Mahkemede sunduğumuz delillerin gerçek mahiyeti bilirkişi raporları ile ortaya çıktığı için afallayanlar, 4K dosyalarda kamera görüntülerini sunduğumuzda, çok savundukları zatların gerçek başarısız olduğu görüldüğünde zannediyorum ki havale geçirilecekler. Gerçek adamı çarpar. Gerçek kimine yumuşak, kimine de bir tokat gibi şiddetlidir." dedi.