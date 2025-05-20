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Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Ege ve Güneydoğu'da sıcaklıkların 39-40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, bazı illerde hafta sonuna doğru rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

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takvim.com.tr
Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar da yolda. İşte bölge bölge beklenen hava olayları ve alınması gereken önlemler...

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERİYOR: YAZ AYLARI HENÜZ GELMEDEN KAVRULUYORUZ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla yayımladığı son hava durumu raporunda Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yayınlanan haritalı tahminlere göre özellikle Ege ve Güneydoğu illerinde termometreler 39-40 dereceye kadar ulaşacak. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için gün ortası saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

🌡️ BAZI İLLERDE 40 DERECEYE YAKIN DEĞERLER BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre sıcaklık artışı özellikle şu illerde dikkat çekici olacak:

  • Aydın: Hafta sonu 40°C

  • İzmir: 31-35°C

  • Denizli: 32-35°C

  • Adana, Kahramanmaraş, Kilis: 35-39°C

Ege ve Akdeniz bölgelerinde nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

🌤️ GENEL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

MGM'nin yayımladığı detaylı bölgesel tahminlere göre:

  • Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim.

  • Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

  • Marmara'nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

💨 RÜZGARLAR KUVVETLENİYOR, TOZ TAŞINIMI KAPIDA

Raporda sadece sıcaklıklar değil, rüzgar ve toz taşınımı konusunda da önemli uyarılar yer alıyor:

  • Rüzgar:
    Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
    Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârlar bekleniyor.

  • Toz Taşınımı:
    Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı olacağı öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme ve solunum problemleri yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

🌍 BÖLGE BÖLGE SICAKLIK VE HAVA DURUMU

MARMARA
☁️ Parçalı ve az bulutlu
📌 İstanbul: 25°C | Edirne: 28°C | Kırklareli: 26°C | Balıkesir: 29°C

EGE
☀️ Az bulutlu
📌 İzmir: 31°C | Denizli: 32°C | Afyonkarahisar: 26°C | Muğla: 29°C

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

AKDENİZ
☀️ Az bulutlu ve açık
📌 Adana: 33°C | Antalya: 30°C | Hatay: 29°C | Isparta: 27°C

İÇ ANADOLU
🌤️ Parçalı ve az bulutlu
📌 Ankara: 25°C | Eskişehir: 26°C | Konya: 27°C | Nevşehir: 23°C

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

BATI KARADENİZ
⛅ Parçalı ve az bulutlu
📌 Bolu: 24°C | Kastamonu: 24°C | Zonguldak: 22°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
🌦️ İç kesimlerde yerel sağanak
📌 Rize: 19°C | Trabzon: 17°C | Samsun: 19°C | Amasya: 26°C

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

DOĞU ANADOLU
🌥️ Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak
📌 Erzurum: 19°C | Kars: 18°C | Malatya: 28°C | Van: 21°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU
☀️ Az bulutlu ve açık
📌 Diyarbakır: 32°C | Gaziantep: 31°C | Mardin: 31°C | Siirt: 32°C

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

🌊 DENİZLERDE DURUM

  • Karadeniz: Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Dalga yüksekliği 3-4 metreyi bulabilir.

  • Ege: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor, özellikle akşam saatlerinde.

  • Akdeniz: Hava açık, denizler sakin ancak rüzgar güneybatıdan 4 kuvvetinde esecek.

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

⚠️ UZMANLARDAN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle çarşamba gününden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da, perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu artış 4 ila 6 dereceyi bulabilir. Önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerde yağış beklemiyoruz. Vatandaşların sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerekir."

Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

👶🧓 Risk Altındaki Gruplara Özel Uyarılar

  • Yaşlılar, çocuklar, kalp ve tansiyon hastaları için 11:00–16:00 arası dışarı çıkılmaması öneriliyor.

  • Bol su tüketimi, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı tavsiye ediliyor.

  • Zorunlu dışarı çıkışlarda açık renkli, pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.


    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi