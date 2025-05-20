Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERİYOR: YAZ AYLARI HENÜZ GELMEDEN KAVRULUYORUZ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla yayımladığı son hava durumu raporunda Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yayınlanan haritalı tahminlere göre özellikle Ege ve Güneydoğu illerinde termometreler 39-40 dereceye kadar ulaşacak. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için gün ortası saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.