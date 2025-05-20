Sıcaklık 40 derece olacak! Yaz gelmeden o iller kavrulacak! Meteorolojiden alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Ege ve Güneydoğu'da sıcaklıkların 39-40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, bazı illerde hafta sonuna doğru rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.
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Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar da yolda. İşte bölge bölge beklenen hava olayları ve alınması gereken önlemler...
TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERİYOR: YAZ AYLARI HENÜZ GELMEDEN KAVRULUYORUZ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla yayımladığı son hava durumu raporunda Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yayınlanan haritalı tahminlere göre özellikle Ege ve Güneydoğu illerinde termometreler 39-40 dereceye kadar ulaşacak. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için gün ortası saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.
🌡️ BAZI İLLERDE 40 DERECEYE YAKIN DEĞERLER BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre sıcaklık artışı özellikle şu illerde dikkat çekici olacak:
Ege ve Akdeniz bölgelerinde nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
🌤️ GENEL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
MGM'nin yayımladığı detaylı bölgesel tahminlere göre:
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Marmara'nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.
💨 RÜZGARLAR KUVVETLENİYOR, TOZ TAŞINIMI KAPIDA
Raporda sadece sıcaklıklar değil, rüzgar ve toz taşınımı konusunda da önemli uyarılar yer alıyor:
Rüzgar: Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârlar bekleniyor.
Toz Taşınımı: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı olacağı öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme ve solunum problemleri yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli olması istendi.