MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranları yeniden gündemde. Ev sahipleri ve kiracılar TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte Mart 2025 kira zam oranının netleşmesini bekliyor. Peki mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut ve dükkan kirası nasıl hesaplanır? İşte yeni verilerle hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:57