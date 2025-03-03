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MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranları yeniden gündemde. Ev sahipleri ve kiracılar TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte Mart 2025 kira zam oranının netleşmesini bekliyor. Peki mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut ve dükkan kirası nasıl hesaplanır? İşte yeni verilerle hesaplama tablosu!

Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:57
MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Kira artış oranları 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor ve bu oran hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir kriter oluşturuyor.

MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye'de kiracılar ve ev sahipleri için kritik öneme sahip olan Mart 2025 kira zam oranı henüz netleşmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Bu veriler doğrultusunda Mart ayında geçerli olacak kira artış oranı da belirlenmiş olacak.

MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Mart Ayı Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Ev ve iş yerleri için uygulanacak kira zam oranı, son 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda, Şubat 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, kiracılar ve mülk sahipleri yeni kira bedellerini öğrenebilecek.

MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Şubat Ayında Kira Zam Oranı Yüzde 56.35 Oldu

Ocak 2025 enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, Şubat ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 56.35 olarak duyurulmuştu.

MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Bu orana göre örnek kira artışı şu şekilde hesaplanmıştı:

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Zam oranı: %56.35
Kira artış tutarı: 5.635 TL
Zamlı kira bedeli: 15.635 TL

Bu oran Mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek olanlar için de belirleyici olacak. Şubat enflasyon verilerine bağlı olarak, Mart ayı kira zam oranının da yüzde 55-60 bandında olması bekleniyor.