MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama

Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Kira artış oranları 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor ve bu oran hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir kriter oluşturuyor.