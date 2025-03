Amerika'da hiçbir dağıtımcı kabul etmediği için vizyona giremeyen ve Filistinlilerin yaşadıklarını anlatan No Other Land filmi En İyi Belgesel Ödülünü kazandı.

En İyi Özgün Şarkı Emilia Perez filminin El Mal şarkısı olurken, En İyi Prodüksiyon Tasarımı Ödülü Wicked filminin oldu.

En İyi Kısa Film Ödülünü Hollanda yapımı I am not a Robot aldı. En İyi Yabancı Film Oscar'ı da Brezilya yapımı I am Still Here filmine gitti.