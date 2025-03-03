Bu yıl "En İyi Film" ödülü, yönetmenliğini Sean Baker'ın üstlendiği Anora filmine gitti. Film, gecede En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Sean Baker, kariyerinde ilk kez "En İyi Yönetmen" Oscar'ına layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.
GECEYE DAMGA VURAN FİLİSTİN SÖZLERİ
En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı.
2019-2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli olan yönetmedi Basel Adra, bir süre önce kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu ifade etti.
Adra,"İki ay önce baba oldum ve umarım kızım benim şu an yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaz" dedi.
Filmin, Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı acı gerçeği yansıttığını söyleyen Adra, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.
No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz." diye konuştu. "Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi.
Abraham "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil." diyerek sözlerini tamamladı.
İŞTE BU YILIN OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR
EN İYİ FİLM
Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
KAZANAN: Anora
EN İYİ YÖNETMEN
Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat
KAZANAN: Anora, Sean Baker
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice
KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist
İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here
KAZANAN: Mikey Madison, Anora
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez
KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain
En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan (Conclave)
En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)
En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı Wicked filmindeki çalışmasıyla Paul Tazewell'in oldu. Tazewell bu ödülü alan ilk siyah olarak tarihe geçti.
En iyi Makyaj ve Saç Tasarımı dalında ödül The Substance filmine gitti.
Amerika'da hiçbir dağıtımcı kabul etmediği için vizyona giremeyen ve Filistinlilerin yaşadıklarını anlatan No Other Land filmi En İyi Belgesel Ödülünü kazandı.
En İyi Özgün Şarkı Emilia Perez filminin El Mal şarkısı olurken, En İyi Prodüksiyon Tasarımı Ödülü Wicked filminin oldu.
En İyi Kısa Film Ödülünü Hollanda yapımı I am not a Robot aldı. En İyi Yabancı Film Oscar'ı da Brezilya yapımı I am Still Here filmine gitti.
Daha önce yapılması planlanan adaylık töreni Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.