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Oscar'a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: "Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" | İşte 2025'in kazananları

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Gecede ödül alan yapımlardan biri de "No Other Land" oldu. Filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra ve İsrailli yönetmeni Yuval Abraham sahnede yaptıkları açıklamalarla tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Basel Adra konuşmasında Filistin halkının yaşadığı adaletsizliğe dikkat çekerek, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini engellemek için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi. İşte 2025 Oscar'a damga vuran anlar ve kazananların tam listesi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 07:12 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 07:26
Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

Bu yıl "En İyi Film" ödülü, yönetmenliğini Sean Baker'ın üstlendiği Anora filmine gitti. Film, gecede En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Sean Baker, kariyerinde ilk kez "En İyi Yönetmen" Oscar'ına layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

GECEYE DAMGA VURAN FİLİSTİN SÖZLERİ

En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı.

2019-2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli olan yönetmedi Basel Adra, bir süre önce kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu ifade etti.

Adra,"İki ay önce baba oldum ve umarım kızım benim şu an yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaz" dedi.

Filmin, Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı acı gerçeği yansıttığını söyleyen Adra, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz." diye konuştu. "Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi.

Abraham "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

İŞTE BU YILIN OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

EN İYİ FİLM

Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked

KAZANAN: Anora

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

EN İYİ YÖNETMEN


Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU


Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan (Conclave)

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı Wicked filmindeki çalışmasıyla Paul Tazewell'in oldu. Tazewell bu ödülü alan ilk siyah olarak tarihe geçti.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

En iyi Makyaj ve Saç Tasarımı dalında ödül The Substance filmine gitti.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

Amerika'da hiçbir dağıtımcı kabul etmediği için vizyona giremeyen ve Filistinlilerin yaşadıklarını anlatan No Other Land filmi En İyi Belgesel Ödülünü kazandı.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

En İyi Özgün Şarkı Emilia Perez filminin El Mal şarkısı olurken, En İyi Prodüksiyon Tasarımı Ödülü Wicked filminin oldu.

En İyi Kısa Film Ödülünü Hollanda yapımı I am not a Robot aldı. En İyi Yabancı Film Oscar'ı da Brezilya yapımı I am Still Here filmine gitti.

Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları

Daha önce yapılması planlanan adaylık töreni Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.