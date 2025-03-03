Bu yıl "En İyi Film" ödülü, yönetmenliğini Sean Baker'ın üstlendiği Anora filmine gitti. Film, gecede En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Sean Baker, kariyerinde ilk kez "En İyi Yönetmen" Oscar'ına layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

GECEYE DAMGA VURAN FİLİSTİN SÖZLERİ



En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı.

2019-2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli olan yönetmedi Basel Adra, bir süre önce kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu ifade etti.

Adra,"İki ay önce baba oldum ve umarım kızım benim şu an yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaz" dedi.

Filmin, Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı acı gerçeği yansıttığını söyleyen Adra, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz." diye konuştu. "Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi.

Abraham "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil." diyerek sözlerini tamamladı.