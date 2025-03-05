Kadraj Galeri Kadraj İkon Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Mart ayı, Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilirken uzmanlar kolon kanserine karşı erken teşhisin önemini bir kez daha vurguluyor. Ülkemizde en sık görülen ve erken teşhis edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilen kolon kanseri hakkında açıklamalarda bulunan Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli taramalar ile bu hastalığa karşı korunmanın mümkün olduğunu belirtti. Prof. Dr. Öncel özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerin düzenli kolonoskopi yaptırmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:47
Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Kolon kanseri, Türkiye'de en yaygın görülen ve erken teşhis edilmediğinde hayati riskler taşıyan kanser türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, kolon kanserine karşı korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Kolon Kanseri: Erken Teşhisle Kontrol Altına Alınabilir

Kolon kanseri sadece ülkemizde değil dünya genelinde de en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Kolon kanseri, en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biridir. Ancak, düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu hastalık önlenebilir" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kolon kanseri nasıl belli olur? Belirtileri ve tedavileri neler?

Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

BU 3 BELİRTİYE DİKKAT

Prof. Dr. Öncel, kolon kanserinin erken evrede belirti verebileceğini belirterek,"Özellikle makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi durumlar göz ardı edilmemelidir." ifadelerine yer verdi.

Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Sağlıklı Yaşam Kolon Kanserini Önler: Nasıl Korunabiliriz?

Kolon kanserinden korunmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öncel, "Beslenme düzenini Akdeniz mutfağına yönlendirmek, yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak, sigara ve alkol tüketmemek, düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak kolon kanserine karşı koruyucu etki sağlar." ifadelerini kullandı.

Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Prof. Dr. Öncel, "Daha düzenli ve stresten uzak bir yaşam sürmek genel sağlığımızı iyileştirirken kolon kanseri riskini de azaltır." dedi.