Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...

Kolon Kanseri: Erken Teşhisle Kontrol Altına Alınabilir

Kolon kanseri sadece ülkemizde değil dünya genelinde de en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Kolon kanseri, en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biridir. Ancak, düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu hastalık önlenebilir" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.