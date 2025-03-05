18 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?
Mahkumlar ve yakınları ceza infaz sisteminde yapılacak yeni düzenlemeleri merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyunda "Kovid Yasası" olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023'ten önce kesinleşmiş cezaları kapsayan düzenlemeden faydalanamayanlar için yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Af niteliği taşımadığı belirtilen bu düzenleme infaz sürelerinde eşitlik sağlanmasını amaçlıyor. Peki kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte konuya ilişkin son açıklamalar haberimizde.
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Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Covid-19 izinleriyle ilgili yeni bir çalışma yapılabileceğini belirterek, bunun af olmadığını net bir şekilde vurguladı. Bakan Tunç, gündemde afla ilgili bir konunun olmadığını ifade etti.
Covid-19 İzni ve Mevcut Durum
2020 yılında başlayan Covid-19 izinleri kapsamında, açık cezaevinde bulunan mahkûmlar denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişti. Pandeminin devam etmesi nedeniyle bu izin süresi 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış, süre sonunda ise yeni bir düzenleme yapılmıştı.
Bu kapsamda koşullu salıverilmesine 5 yıldan az kalan mahkûmlar Covid izniyle tahliye edilirken, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanlar cezaevine geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bin mahkûm faydalanmış, kapalı cezaevinde bulunanlar ise 3 yıl erken açık cezaevine geçme imkanı bulmuştu.
Ancak 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar bu imkandan yararlanabilirken, cezası kesinleşmemiş olanlar bu fırsattan faydalanamamıştı. Bu durum, mahkemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle adaletsizlik oluşturduğu gerekçesiyle mahkûmlardan ve ailelerinden gelen taleplere neden oldu. Bakan Tunç, bu konuda bir çalışma yapılabileceğini belirterek, bunun bir af olmadığını özellikle vurguladı.
Mükerrir Durumda Olanlar İçin Yeni Umut
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç, cezaevlerinde "mükerrir" durumda bulunan hükümlülerle ilgili de yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini söyledi.
Mevcut ceza infaz sistemine göre, terör, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları haricinde, basit suçlardan hükümlü olan kişiler ilk suçlarında cezanın yarısını cezaevinde çekerken, son 1 yılda denetimli serbestlikten yararlanabiliyor. Ancak aynı kişi ikinci kez suç işlediğinde cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez suç işlediğinde ise cezasının tamamını cezaevinde çekmek zorunda kalıyor.