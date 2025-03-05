18 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Ancak 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar bu imkandan yararlanabilirken, cezası kesinleşmemiş olanlar bu fırsattan faydalanamamıştı. Bu durum, mahkemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle adaletsizlik oluşturduğu gerekçesiyle mahkûmlardan ve ailelerinden gelen taleplere neden oldu. Bakan Tunç, bu konuda bir çalışma yapılabileceğini belirterek, bunun bir af olmadığını özellikle vurguladı.