Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı başladı: İŞKUR ilanları ve başvuru şartları
İŞKUR 26 şehir hastanesi için personel alımı başlattı. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat doğdu. İŞKUR'un güncel ilanlarına göre 26 farklı ildeki şehir hastanelerinde daimi işçi statüsünde çalışacak personeller aranıyor. Alımlar hastanelerin hizmet sağlayıcı şirketleri tarafından yönetilecek. İlanlarda temizlikten güvenliğe, mutfak hizmetlerinden teknik servise kadar geniş bir yelpazede kadro açıldı. İşte Şehir Hastanesi 200 personel alımı kapsamında temizlik, güvenlik ve destek kadroları için başvuru şartları ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:11