İŞKUR’dan 5-30 kasım 76.648 personel alımı: KPSS’siz bekçi, güvenlik, garson alım listesi yayımlandı!

İşsizlikle mücadelede kilit rol oynayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım ayının ilk haftası itibarıyla listeleri güncelledi. 5 Kasım - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ilanlarla, Türkiye genelinde toplam 76 bin 648 personel işe alınacak. Özellikle KPSS şartı aranmaksızın bekçi, güvenlik görevlisi ve garson gibi popüler meslek gruplarında yoğunlaşan bu alımlarda, başvuru şartları mesleklere göre değişiyor. İşte iş arayan on binlerce kişiyi ilgilendiren o güncel ilanların detayları...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:30
Türkiye'de iş arayan vatandaşların ilk adresi olan İŞKUR, 2025 yılının son çeyreğinde istihdama hız kesmeden destek olmaya devam ediyor. Açık iş ilanları platformu üzerinden yayınlanan son verilere göre, Kasım ayının tamamını kapsayacak şekilde 76.648 kişilik rekor bir personel alımı başlatılmış durumda.

İŞKUR iş arayan ve işverenleri bir araya getirmeye devam ediyor. Yayımlanan ilanların geneline göre 76 bin 648 kişi işe alınacak. 80 bine varacak olan alımda alımlar bekçi, güvenlik görevlisi, işçi, temizlik görevlisi ve garson gibi pek çok meslek için olacak.

Meslek Dağılımı ve Kontenjanlar

İŞKUR'un web sitesi üzerinden alınan en güncel ilan bilgisine göre, işe alımların dağılımında güvenlik ve hizmet sektörü lokomotif görevi görüyor. İş arayanların en çok başvuru yaptığı ve kontenjanı en yüksek olan 10 meslek ve ilgili açık iş sayıları ise şu şekilde sıralanıyor:

Hizmet Sektöründe Patlama: Garsonlukta Rekor Alım

Hizmet sektöründeki hareketlilik, garsonluk (Servis Elemanı) mesleğinde kendini gösteriyor. Turizm sezonunun kapanmasına rağmen, şehir içi restoranlar ve büyük kurumsal catering firmaları personel ihtiyacını kapatmaya çalışıyor.

SERVİS ELEMANI (GARSON): 1.276 Açık İş

DİĞER GARSONLAR, BARMENLER VE İLGİLİ İŞÇİLER: 21