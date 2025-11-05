İŞKUR'dan 5-30 kasım 76.648 personel alımı: KPSS'siz bekçi, güvenlik, garson alım listesi yayımlandı!
İşsizlikle mücadelede kilit rol oynayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım ayının ilk haftası itibarıyla listeleri güncelledi. 5 Kasım - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ilanlarla, Türkiye genelinde toplam 76 bin 648 personel işe alınacak. Özellikle KPSS şartı aranmaksızın bekçi, güvenlik görevlisi ve garson gibi popüler meslek gruplarında yoğunlaşan bu alımlarda, başvuru şartları mesleklere göre değişiyor. İşte iş arayan on binlerce kişiyi ilgilendiren o güncel ilanların detayları...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:30