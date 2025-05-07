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İŞKUR profil aktifleştirme 2025: İŞKUR iş arama statüsü nasıl aktif edilir?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR profil aktifleştirme ve iş arama statüsü aktif etme ile ilgili detayları merak ediyor. İŞKUR'da aktif bir profil uzun süre kullanılmadığı taktirde pasif olabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların profillerini aktif hale getirmesi ilanlara başvuru sürecinde ehemmiyet arz ediyor. Peki İŞKUR profil aktifleştirme nasıl yapılır? İŞKUR iş arama statüsü nasıl aktif edilir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:06
İŞKUR profil aktifleştirme 2025: İŞKUR iş arama statüsü nasıl aktif edilir?

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İŞKUR üzerinden iş arayan olarak görünmek için, profil bilgilerinin aktif olması önem arz ediyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen sistemde bu işlem birkaç adımda kolayca yapılabiliyor. İŞKUR resmi sitesinde yer alan bilgilere göre detayları derledik.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞKUR profili nasıl aktifleştirilir?

İŞKUR profil statüsünü aktif etmek için oluşturduğunuz profile şifre ile giriş yapın.

https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra "Özgeçmiş" linkine tıklayıp "İş Arama Statüsü" bölümündeki "Pasif" yazan kısmı "Aktif" olarak seçip, kaydedin.

Bu şekilde profiliniz aktif olacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞKUR kaydımın geçerlilik süresi nedir?

İŞKUR kayıtlarının aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren 12 aydır. Bu sürenin sonunda aktif kayıtların pasife alınması sistemimiz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Pasife alınmış olan kayıtlarınızı internet üzerinden veya kuruma şahsen başvurmak suretiyle aktife alabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞKUR iş arama statüsü nasıl aktif edilir?

Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

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