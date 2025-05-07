İŞKUR profil aktifleştirme 2025: İŞKUR iş arama statüsü nasıl aktif edilir?

İŞKUR üzerinden iş arayan olarak görünmek için, profil bilgilerinin aktif olması önem arz ediyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen sistemde bu işlem birkaç adımda kolayca yapılabiliyor. İŞKUR resmi sitesinde yer alan bilgilere göre detayları derledik.
(Takvim Foto Arşiv)
İŞKUR profili nasıl aktifleştirilir?
İŞKUR profil statüsünü aktif etmek için oluşturduğunuz profile şifre ile giriş yapın.
https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra "Özgeçmiş" linkine tıklayıp "İş Arama Statüsü" bölümündeki "Pasif" yazan kısmı "Aktif" olarak seçip, kaydedin.
Bu şekilde profiliniz aktif olacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
İŞKUR kaydımın geçerlilik süresi nedir?
İŞKUR kayıtlarının aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren 12 aydır. Bu sürenin sonunda aktif kayıtların pasife alınması sistemimiz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Pasife alınmış olan kayıtlarınızı internet üzerinden veya kuruma şahsen başvurmak suretiyle aktife alabilirsiniz.