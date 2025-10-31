Fırsat kapısı açıldı! Pegasus tecrübesiz kabin memuru alımı: Başvuru şartları, süreç ve sosyal olanaklar

📋 Pegasus Kabin Memuru Alımı Genel Şartları Nelerdir?

Pegasus Havayolları, havacılık sektörünün gerektirdiği yüksek standartlarda hizmet verecek adayları seçmek için başvuru kriterlerini oldukça net belirlemiştir. 2025 yılı alım sürecinde, adayların yolcu güvenliği ve memnuniyetini en üst düzeyde tutacak yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.

Adaylarda Aranan Temel Nitelikler:

Vatandaşlık ve Uyum: Adayların T.C. Vatandaşı olması, vardiyalı ve esnek uçuş saatlerine fiziksel ve sosyal olarak uyum sağlayabilmesi kritik öneme sahiptir.

Fiziksel Görünüm: Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudun görünen yerlerinde (yüz, boyun, kol, bacak vb.) dövme, piercing, yanık, yara izi gibi durumların bulunmaması şartı aranmaktadır.

Hukuki Durum: Adayların adli sicil kaydının bulunmaması ve uçuş görevini engelleyecek herhangi bir yasal sorunun olmaması zorunludur.