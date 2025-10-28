Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter dönemi başladı: KAAN ve Altay güç katacak

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçağı anlaşması yapıldı. Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz.

Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" dedi.

Starmer da, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak. Ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak. Ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak. Ve bu uçakların birlikte oluşturulması, birlikte inşasında çalışacağız" diye konuştu.

Uçağın temel olarak tasarımı ve tekniksel donanımı üç farklı uçak temel alınarak tasarlandı. Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçaklarıyla benzer özellikleri bulunan savaş jeti gelişmiş elektronik sistemleri ile kısa sürede hedeflere kitlenebiliyor.



TÜRKIYE IÇIN NEDEN ÖNEMLI?



Eurofighter'ın motor ve aviyonik teknolojileri, KAAN ve diğer millî projelere teknoloji transferi sağlayabilir. Eurofighter Typhoon, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek için ciddi bir seçenek. Özellikle KAAN ve F-35'siz dönemde, bu uçaklar kritik bir boşluğu dolduracak.



YENI ALTAY TSK'YA KATILIYOR



Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.