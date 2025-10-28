PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter dönemi başladı: KAAN ve Altay güç katacak

Türkiye, 44 Eurofighter savaş uçağı alarak hava savunmasına büyük güç kattı. İlk imza, İngiltere ile Beştepe’de atıldı. Başkan Erdoğan, “Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin bir nişanesi olarak görüyorum” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter dönemi başladı: KAAN ve Altay güç katacak

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçağı anlaşması yapıldı. Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz.

Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" dedi.

Starmer da, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak. Ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak. Ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak. Ve bu uçakların birlikte oluşturulması, birlikte inşasında çalışacağız" diye konuştu.

Uçağın temel olarak tasarımı ve tekniksel donanımı üç farklı uçak temel alınarak tasarlandı. Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçaklarıyla benzer özellikleri bulunan savaş jeti gelişmiş elektronik sistemleri ile kısa sürede hedeflere kitlenebiliyor.


TÜRKIYE IÇIN NEDEN ÖNEMLI?


Eurofighter'ın motor ve aviyonik teknolojileri, KAAN ve diğer millî projelere teknoloji transferi sağlayabilir. Eurofighter Typhoon, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek için ciddi bir seçenek. Özellikle KAAN ve F-35'siz dönemde, bu uçaklar kritik bir boşluğu dolduracak.


YENI ALTAY TSK'YA KATILIYOR

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Kuruluş Orhan
4x4'lük Kanarya! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Kalyon Holding
CHP’de iç savaş büyüyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!
İdefix
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Türk Telekom
İmzalar atıldı: Türkiye’ye 44 Eurofighter geliyor! Bakan Güler tarih verdi!
İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada