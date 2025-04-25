Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 12 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

📍 Az önce deprem nerede oldu? Türkiye 12 Mayıs 2025 gününe yine sarsıntılarla başladı. Vatandaşlar sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşırken, peş peşe yaşanan depremler tedirginliği artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, canlı deprem listesi üzerinden son verileri paylaştı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişmek isteyen kullanıcılar anlık veriler için resmî sitelere yöneliyor. İşte 12 Mayıs AFAD-Kandilli son depremler listesi ve sismik hareketlilikte son durum...