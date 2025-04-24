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Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle mobil deprem uyarı sistemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Android ve iOS cihazlardaki deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir soruları gündeme geliyor. Google'ın sunduğu yerleşik uyarı sistemi ile birlikte, "Yakınımdaki Deprem" gibi uygulamalar da ilgi görüyor. Peki Android ve iPhone telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte adım adım 2025 deprem uyarı sistemi kullanımı…

Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:56
Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Son günlerde yaşanan depremlerin ardından, vatandaşlar Android ve iOS telefonlardaki deprem uyarı sistemine yönelik araştırmalarını artırdı. Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgelerinde yaşayanlar, telefonlarına gelen erken uyarı bildirimlerinin nasıl çalıştığını ve bu sistemin nasıl aktif hale getirileceğini merak ediyor. Peki Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? İşte deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Android telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir?

Android deprem uyarı sisteminden yararlanabilmek için cihazınızın hem mobil veri hem de Wi-Fi bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu sistemi aktif hale getirmek için öncelikle telefonunuzda Ayarlar menüsüne giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sırasıyla Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları seçeneklerini takip ederek özelliği açabilirsiniz. Böylece olası bir sarsıntı öncesi telefonunuz sizi uyaracaktır.

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir?

iOS cihazlarda deprem uyarıları, Apple'ın "Acil Durum Uyarıları" özelliği aktif olan kullanıcılarına iletiliyor. Ancak bu bildirimler, sistemsel koşullara bağlı olarak her kullanıcıya ulaşmayabilir.

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Yakınımdaki deprem uygulaması nedir?
Deprem Uyarı Sistemi, Google tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışan bir özellik olarak sunuluyor.

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Bu sistem, kullanıcılara yakın çevrede meydana gelen depremlerle ilgili erken uyarılar göndererek hazırlıklı olunmasını amaçlıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten faydalanabilmek için telefonunuzda ilgili ayarların açık olması gerekiyor. Ayrıca uyarıların iletilebilmesi için cihazın Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısının aktif durumda olması şart.