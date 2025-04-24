Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Bu sistem, kullanıcılara yakın çevrede meydana gelen depremlerle ilgili erken uyarılar göndererek hazırlıklı olunmasını amaçlıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten faydalanabilmek için telefonunuzda ilgili ayarların açık olması gerekiyor. Ayrıca uyarıların iletilebilmesi için cihazın Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısının aktif durumda olması şart.