Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir? 2025 deprem uyarı sistemi açma ekranı!

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle mobil deprem uyarı sistemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Android ve iOS cihazlardaki deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir soruları gündeme geliyor. Google'ın sunduğu yerleşik uyarı sistemi ile birlikte, "Yakınımdaki Deprem" gibi uygulamalar da ilgi görüyor. Peki Android ve iPhone telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte adım adım 2025 deprem uyarı sistemi kullanımı…