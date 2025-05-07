Kadraj Galeri Kadraj İkon Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL'si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL'si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 5 TL'den 200 TL'ye kadar tüm banknotların üretim sürecini yüksek hassasiyetle yürütüyor. Sadece ödeme aracı değil aynı zamanda teknolojik ve sanatsal bir ürün olan Türk Lirası banknotları güvenlik, estetik ve dayanıklılık açısından uluslararası ölçekte örnek gösteriliyor. Peki kağıt paraların üretimi nasıl yapılıyor? İşte merak edilen aşamaları...

Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 09:59
Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL’si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Günlük yaşamda çoğu zaman fark edilmeden kullanılan bir banknot aslında büyük bir emeğin, mühendisliğin ve sanatın sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Emisyon Genel Müdürlüğü ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü arasında uyum içinde yürütülen bu hassas süreç Türk Lirası'nın sadece bir değişim aracı değil aynı zamanda ulusal güvenin ve itibarin bir göstergesi haline gelmesini sağlıyor.

Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL’si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Karar Anı: Nakit İhtiyacına Cevap

Türkiye'de yeni banknotların basımı, yalnızca para arzını artırmak amacıyla değil, dolaşımdaki yıpranmış banknotların yenilenmesi için de gerçekleştiriliyor.

Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL’si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Bu stratejik karar TCMB bünyesindeki Emisyon Genel Müdürlüğü tarafından, ekonomik göstergeler ve nakit talebi analiz edilerek veriliyor.

Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL’si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

BİRİNCİ AŞAMA: Banknotun Ruhunu Taşıyan Tasarım
İlk aşamada, uzman grafikerler tarafından özenle hazırlanan banknot tasarımları, Türkiye'nin kültürel mirasını ve bilimsel değerlerini yansıtan simgelerle şekilleniyor.

Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL’si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Her banknotun üzerindeki görsel, sadece bir süsleme değil; bir kimlik ve aidiyet duygusu taşıyor.