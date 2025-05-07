Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL’si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor

Günlük yaşamda çoğu zaman fark edilmeden kullanılan bir banknot aslında büyük bir emeğin, mühendisliğin ve sanatın sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Emisyon Genel Müdürlüğü ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü arasında uyum içinde yürütülen bu hassas süreç Türk Lirası'nın sadece bir değişim aracı değil aynı zamanda ulusal güvenin ve itibarin bir göstergesi haline gelmesini sağlıyor.