Cebinde 5, 10, 50, 100, 200 TL'si olan dikkat! Darphane’de banknotlar bakın nasıl üretiliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 5 TL'den 200 TL'ye kadar tüm banknotların üretim sürecini yüksek hassasiyetle yürütüyor. Sadece ödeme aracı değil aynı zamanda teknolojik ve sanatsal bir ürün olan Türk Lirası banknotları güvenlik, estetik ve dayanıklılık açısından uluslararası ölçekte örnek gösteriliyor. Peki kağıt paraların üretimi nasıl yapılıyor? İşte merak edilen aşamaları...
Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 09:59