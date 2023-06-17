5000 prim, 3600 kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! Staj ve çıraklık... 48-50-52-55 yaşındakilere EYT talihi kondu!

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. EYT düzenlemesinden 99 öncesi sigorta girişliler yararlanırken, şimdi gözler 2000 sonrası sigorta girişi olanlara yapılacak düzenlemelere çevrildi. 1999 ve 2000 sonrası işe girişi olan kişiler kademeli emeklilik gündeme geldi. Yeni reform çalışması EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içerecek... Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...