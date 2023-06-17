5000 prim, 3600 kısmi emeklilik için torba yasa kıskacı! Staj ve çıraklık... 48-50-52-55 yaşındakilere EYT talihi kondu!
Emeklilik süreci, ülkemizdeki birçok vatandaşın önemli bir konusu haline gelmiştir. Son dönemde, 2000 sonrası doğanların emeklilik hakkıyla ilgili tartışmalar ve talepler gündemi meşgul etmektedir. Bu bağlamda, Kademeli Emeklilik Sistemi olarak bilinen EYT (Erken Emeklilik Hakkı) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok kişi yaş şartına bakılmaksızın emekli olma hakkını kazanmıştır. Ancak şu anda gözler, 1999 sonrası doğanların durumuna çevrilmiştir.
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. EYT düzenlemesinden 99 öncesi sigorta girişliler yararlanırken, şimdi gözler 2000 sonrası sigorta girişi olanlara yapılacak düzenlemelere çevrildi. 1999 ve 2000 sonrası işe girişi olan kişiler kademeli emeklilik gündeme geldi. Yeni reform çalışması EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içerecek... Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ: 2000'LER EYT YASASINDAN YARARLANACAK MI?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bir yıl, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar, 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için kademeli emeklilik beklentisine girdi.
Bu sebeple EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, gelecekteki açıklamaları gözlemleyerek kademeli emeklilik umuduyla bekliyorlar.