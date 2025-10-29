Şarkıcı Güllü’nün ölümünde WhatsApp iddiası! Kızı Tuğyan itiraf etti: “Mesajları ben attım ama...”
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün ani ölümüyle ilgili şok edici iddialar gündeme geldi. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün ölümünde sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçladı. Aydın'ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları kamuoyunu sarstı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın açıklamalarının ardından
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i ifadeye çağırdı. Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul ederken "Annemi öldürmedim" diyerek sessizliğini bozdu.
"Mesajları Ben Attım Ama Annemi Öldürmedim"
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, savcılığa ifade veren
Tuğyan Ülkem Gülter gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti ve şunları söyledi: "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim."
Bu sözlerin ardından gözler yeniden savcılığa çevrildi.
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşirken, anne-kız arasındaki ilişkiye dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
"Acımızı Yaşayamadan İftiralara Maruz Kaldık"
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz günlerde Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşarak, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.
"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti: "Yasaklı madde kullandığım, annemle para ilişkisi kurduğum gibi çirkin iftiralara maruz kaldım. Ben 2016'dan beri hemşire olarak çalışan bir insanım. Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım. Test yaptırdım ve sonuçları da paylaştım."