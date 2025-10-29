Şarkıcı Güllü’nün ölümünde WhatsApp iddiası! Kızı Tuğyan itiraf etti: “Mesajları ben attım ama...”

"Patronum Dediği Kişiyi Hayatımda İki Kere Gördüm"

Gülter, Güllü'nün eski patronu olduğunu iddia eden Ferdi Aydın'a da sert çıktı:

"Patronum dediği kişiyi ben hayatımda sadece iki defa 20 dakika gördüm. Birinde annemi almaya gittiğimde, diğerinde nişanlımla mekâna gittiğimde. Annem zaten beni çalıştığı yerlere götürmezdi, 'kız çocuğusun' derdi. Beni bu kadar az görmüş birisi nasıl hakkımda konuşabilir?"