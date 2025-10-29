takvim-logo

Şarkıcı Güllü’nün ölümünde WhatsApp iddiası! Kızı Tuğyan itiraf etti: “Mesajları ben attım ama...”

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün ani ölümüyle ilgili şok edici iddialar gündeme geldi. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün ölümünde sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçladı. Aydın'ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları kamuoyunu sarstı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın açıklamalarının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i ifadeye çağırdı. Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul ederken "Annemi öldürmedim" diyerek sessizliğini bozdu.

"Mesajları Ben Attım Ama Annemi Öldürmedim"

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, savcılığa ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter gösterilen mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti ve şunları söyledi:
"Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim."

Bu sözlerin ardından gözler yeniden savcılığa çevrildi. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşirken, anne-kız arasındaki ilişkiye dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Acımızı Yaşayamadan İftiralara Maruz Kaldık"

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz günlerde Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşarak, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti:
"Yasaklı madde kullandığım, annemle para ilişkisi kurduğum gibi çirkin iftiralara maruz kaldım. Ben 2016'dan beri hemşire olarak çalışan bir insanım. Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım. Test yaptırdım ve sonuçları da paylaştım."

"Patronum Dediği Kişiyi Hayatımda İki Kere Gördüm"

Gülter, Güllü'nün eski patronu olduğunu iddia eden Ferdi Aydın'a da sert çıktı:
"Patronum dediği kişiyi ben hayatımda sadece iki defa 20 dakika gördüm. Birinde annemi almaya gittiğimde, diğerinde nişanlımla mekâna gittiğimde. Annem zaten beni çalıştığı yerlere götürmezdi, 'kız çocuğusun' derdi. Beni bu kadar az görmüş birisi nasıl hakkımda konuşabilir?"

Gülter, kendisine yönelik iddiaları dile getirenleri "annemin yakınıymış gibi davranarak iftira atan kişiler" olarak nitelendirdi ve ekledi:
"İlahi adalete inanan biriyim. İlahi adalet yerini bulacaktır. Bize acımızı yaşatmadılar. Bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz."

"Yasaklı Madde Testini Kızım İçin Yaptırdım"

Kendisine yöneltilen iddiaların ardından yaptırdığı yasaklı madde testinin nedenini de açıklayan Gülter, "Bunu kendimi ispatlamak için değil, kızım için yaptım" dedi.

"Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler ama annemin raporları tertemiz çıktı. Ben de kızım bu iftiradan zarar görmesin diye test yaptırdım. Annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem hayattayken 'Güllü'nün kızıyla yasaklı madde' kelimeleri yan yana gelmedi; öldükten sonra da gelemez." ifadelerine yer verdi.

"Normal Yaşayan Bir Türk Ailesiyiz"

Bazı çevrelerin "Güllü'nün 200 milyon TL'si vardı" şeklindeki iddialarına da yanıt veren Gülter, ailelerinin mütevazı bir hayat sürdüğünü vurguladı:
"Annemin böyle bir parası yoktu. Biz bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Kızımı özel okuldan devlet okuluna aldım çünkü masrafları azaltmak istedim. Annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydım?"

"Biz Onur Mücadelesi Veriyoruz"

Tuğyan Ülkem Gülter, kendisi ve kardeşi hakkında yalan haberler yapan kişiler hakkında yasal işlem başlattıklarını da duyurdu:
"Hakkımızda kim iftira attıysa, hepsiyle hukuk önünde hesaplaşacağız. Bizim amacımız maddiyat değil, onur mücadelesi veriyoruz. Annemin ölümünden sonra yasımızı bile tutamadık. Biz çekirdek bir aileyiz, aramızda güçlü bir sevgi bağı var."

Gülter, son olarak şu sözlerle konuşmasını noktaladı:
"Ben bir kız çocuğu annesiyim. Annemin ölümünün ardından acımızı bile yaşayamadan hedef haline geldik. Bize iftira atanlar, önce benim de bir anne olduğumu düşünsünler. Bizim ciğerimiz yanıyor, artık sadece acımızı yaşamak istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün oğlu, ''Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. '' diye başladı sözlerine.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.