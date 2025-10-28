Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni iddia: Ferdi Aydın kızının cinayet işlediğini savcılığa bildirdi

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Ölüm nedeninin ise yüksekten düşmeye bağlı olarak beyin kanaması olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Suç duyurusunda bulundu. Şunları söyledi: Delillerimizi sunduk, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler. Annesini araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama camdan aşağı attığı için üzgün olduğunu söylemiş.

