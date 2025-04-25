Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

📍 Az önce deprem nerede oldu? Türkiye, 9 Mayıs 2025 sabahına yine sarsıntılarla uyandı. Vatandaşlar sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşırken, peş peşe yaşanan depremler tedirginliği artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, canlı deprem listesi üzerinden son verileri paylaştı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişmek isteyen kullanıcılar anlık veriler için resmî sitelere yöneliyor. İşte 9 Mayıs AFAD-Kandilli son depremler listesi ve sismik hareketlilikte son durum...