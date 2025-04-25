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Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

📍 Az önce deprem nerede oldu? Türkiye, 9 Mayıs 2025 sabahına yine sarsıntılarla uyandı. Vatandaşlar sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşırken, peş peşe yaşanan depremler tedirginliği artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, canlı deprem listesi üzerinden son verileri paylaştı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişmek isteyen kullanıcılar anlık veriler için resmî sitelere yöneliyor. İşte 9 Mayıs AFAD-Kandilli son depremler listesi ve sismik hareketlilikte son durum...

Giriş Tarihi: 25.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:05
Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları, ülkemizi sürekli tehdit altında tutuyor. Bu nedenle İstanbul, İzmir, Bursa ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde her an sarsıntı yaşanabiliyor.

Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

🔎 Deprem Oldu Mu? Anlık Olarak Nasıl Öğrenilir?

Deprem anında doğru bilgiye ulaşmak hayati önem taşıyor. Neyse ki Türkiye'de bu konuda güvenilir iki büyük kaynak var:

1. AFAD Canlı Deprem Listesi

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki tüm depremleri anlık olarak kaydediyor ve kamuoyuna sunuyor.

🔗 AFAD Deprem Listesi için tıklayın

Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

2. Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin en köklü deprem izleme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

🔗 Kandilli Son Depremler için tıklayın

Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

📱 Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar

Sadece AFAD ve Kandilli ile sınırlı kalmayın!
Ekstra güvenlik ve bilgi için şu kaynakları da kullanabilirsiniz:

  • EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi)

  • Google Earth Deprem Takibi

  • Deprem Bilgi Uygulamaları (Android ve iOS uyumlu)

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir?

Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

🗺️ Türkiye'nin Deprem Haritası: Riskli Bölgeler Nereler?

Türkiye'de depremler belirli bölgelerde daha yoğun yaşanıyor. İşte en kritik alanlar:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: İstanbul, Sakarya, Düzce

  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş

  • Batı Anadolu Fay Zonu: İzmir, Manisa, Aydın