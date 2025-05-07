Kadraj Galeri Kadraj İkon Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayının ortasına yaklaşırken Anneler Günü heyecanı hissedilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi hayatlarının en değerli kadınlarını özel hediyeler ve sürpriz etkinliklerle mutlu etmek için hazırlıklara girişti. Özellikle çiçekçiler, bijuteri mağazaları ve kişiye özel tasarım ürünleri sunan dükkanlar Anneler Günü öncesinde müşteri akınına uğruyor. Peki Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 09:05
Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayının gelişiyle birlikte birçok kişi Anneler Günü için geri sayıma başladı. Yılın en duygusal ve anlamlı günlerinden biri olan Anneler Günü annelerini mutlu etmek ve onlara sevgilerini göstermek isteyenler için büyük bir heyecan yaratıyor. Hediyeler, sürpriz planlar ve duygu yüklü mesajlar hazırlanmaya başlarken "2025 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?" sorusu da gündeme oturdu.

Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

2025 Anneler Günü Ne Zaman?

Bu yıl Türkiye dahil birçok ülkede Anneler Günü, 11 Mayıs 2025 Pazar günü kutlanacak. Geleneksel olarak Mayıs ayının ikinci Pazar gününe denk gelen bu özel gün her sene sabit bir tarihte olmamakla birlikte, duyguların tarih tanımaz gücünü simgeliyor.

Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayı baharın tüm canlılığıyla birlikte annelere olan sevgiyi tazelemek için ideal bir zemin sunuyor. Çiçekçilerde yoğunluk, pastanelerde sipariş kuyruğu, okullarda şiir dinletileri... Her şey, bir günlüğüne de olsa annelerin hak ettiği takdiri almasını sağlamak için.

Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

Her Ülkenin Takvimi Farklı

Anneler Günü'nün kutlandığı tarih her ülkede aynı değil.

Örneğin:

Birleşik Krallık'ta "Mothering Sunday", Paskalya'dan üç hafta önce kutlanıyor.

Tayland anneleri, Tayland Kraliçesi Sirikit'in doğum günü olan 12 Ağustos'ta onurlandırıyor.

Kosta Rika ise bu özel günü her yıl 15 Ağustos'ta kutluyor.

Gürcistan'da Anneler Günü, sabit olarak 3 Mart tarihinde yer alıyor.

Samoa, kutlamaları Mayıs ayının ikinci Pazartesi günü gerçekleştiriyor.

Dünyada 104 ülkenin 56'sı, tıpkı Türkiye gibi Mayıs ayının ikinci Pazar gününü tercih ediyor. Yani küresel bir birlik sağlanmış gibi görünse de her ülkenin bu özel güne yüklediği anlam ve ritüel farklılık gösterebiliyor.

Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2025 Anneler günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneleri onurlandırmak için bir gün, aslında anneler var olduğundan beri mevcuttur. Antik çağlarda annelere adanan festivaller genellikle tanrılar, tanrıçalar ve doğurganlık, doğum, yaratıcılık ve büyüme döngülerinin annelik sembolleriyle bağlantılıydı.