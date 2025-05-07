Sivas'taki vahşette şok detay! Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazları kesilmişti! Meğer yıllar önce Müge Anlı'ya katılmış
Sivas'ta elleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilen 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in yıllar önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldıkları ortaya çıktı. Babaları Uğur Şimşek'i aramak için Müge Anlı'ya çıktıklarını söyleyen amca Fevzi Şimşek "Pırıl pırıl çocuklardı. Önce kızı, sonra da eve gelen oğlanı öldürmüşler. Babaları kayıptı. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.
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Olay, dün saat 00.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan ve
Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.
PLASTİK KELEPÇELERLE ELLERİ BAĞLANIP, BOĞAZLARI KESİLMİŞ
Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve
Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
MASKELİ ŞÜPHELİ 5 SAAT BİNADA KALMIŞ
Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ancak şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmadı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli görülen 1 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgisinin olup olmadığının soruşturulduğu öğrenildi. Ölen kardeşlerin hastanedeki otopsi işlemleri ise devam ediyor.
EN SON ANKARA'DA GÖRÜLMÜŞ
Öldürülen Umutcan ve
Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.