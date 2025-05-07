Sivas’taki vahşette şok detay! Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazları kesilmişti! Meğer yıllar önce Müge Anlı’ya katılmış

MASKELİ ŞÜPHELİ 5 SAAT BİNADA KALMIŞ

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ancak şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmadı.