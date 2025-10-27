ADIM ADIM TOKİ BAŞVURU REHBERİ! 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 500 bin konut hangi illerde yapılacak?
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Hamlesi için geri sayım sona erdi. Milyonlarca dar ve orta gelirli ailenin uygun fiyat ve ödeme koşuluyla ev sahibi olmasını sağlayacak bu dev projenin başvuruları, 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Aylık 6.750 liradan başlayan taksitlerle 81 ilde inşa edilecek konutlar için E-Devlet ve banka kanalları açılıyor. Peki 5 bin liralık başvuru bedeli ne zaman iade edilecek? Genç, emekli ve engelli kategorilerinde hangi şartlar aranıyor? Hane halkı gelir hesabına gıda, yol yardımları dahil edilecek mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları, adım adım başvuru şartları ve kritik takvim!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 12:10