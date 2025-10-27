Kadraj Galeri Kadraj İkon ADIM ADIM TOKİ BAŞVURU REHBERİ! 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 500 bin konut hangi illerde yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Hamlesi için geri sayım sona erdi. Milyonlarca dar ve orta gelirli ailenin uygun fiyat ve ödeme koşuluyla ev sahibi olmasını sağlayacak bu dev projenin başvuruları, 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Aylık 6.750 liradan başlayan taksitlerle 81 ilde inşa edilecek konutlar için E-Devlet ve banka kanalları açılıyor. Peki 5 bin liralık başvuru bedeli ne zaman iade edilecek? Genç, emekli ve engelli kategorilerinde hangi şartlar aranıyor? Hane halkı gelir hesabına gıda, yol yardımları dahil edilecek mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları, adım adım başvuru şartları ve kritik takvim!

Giriş Tarihi: 27.10.2025 12:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında inşa edeceği 500 bin konut için başvuruları almaya hazırlanıyor. Projeye başvurular, 10 Kasım 2025'te başlayacak ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Vatandaşlar, bu süre zarfında iki ana kanal üzerinden başvuru yapabilecek:

E-Devlet Kapısı: TC kimlik numarası ve şifre ile online başvuru.

Yetkili Banka Şubeleri: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri.

Başvuru bedeli olarak belirlenen 5.000 TL'nin, süresi içinde E-Devlet başvurusunda verilen IBAN numarasına EFT/havale/ATM yoluyla yatırılması zorunlu. Kurada hak sahibi olamayanlara bu bedel iade edilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden ise başvuru bedeli alınmayacak.

HANELER DİKKAT: EN KRİTİK ŞART: GELİR LİMİTİ VE ÇİFT BAŞVURU KURALI

TOKİ projesinin en kilit noktası, hane halkı gelir kriteri ve başvuru sayısı sınırlamasıdır. Amaç, gerçekten konuta ihtiyacı olan dar gelirli ailelerin projeden faydalanmasıdır:

Aylık Gelir Hesabında Neler Dikkate Alınıyor?

Aylık hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibariyle son 12 ay ortalaması dikkate alınacaktır.

İstanbul için üst sınır: Net 145.000 TL.

Diğer iller için üst sınır: Net 127.000 TL.

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu hesaba başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun toplam aylık net geliri bakılacak. Ayrıca, gıda, yol gibi her türlü alınan yardımlar da gelire dahil edilecek. Maaşından icra, avans, sandık veya kredi ödemesi kesintisi olanların, kesinti öncesi geliri dikkate alınacak.