Göç İdaresi personel alımı: En az lise mezunu büro personeli, şoför, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları

Başvuru Şartlarını Kimler Taşıyor?

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca her pozisyon için özel şartlar belirlendi.

Genel Şartlar (Özet):

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).

Görevini yapmaya engel akıl veya sağlık sorununun olmaması.

KPSS Şartı: 2024 yılında yapılan KPSS'den, başvurduğu eğitim seviyesine göre (Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3) en az 65 puan almak.